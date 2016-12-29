Одна из крупных группировок не подписала соглашение о прекращении огня

Боевики имеют ряд претензий к предлагаемому договору, которые они рассчитывают согласовать в свое время

Дамаск, , 22:52 — REGNUM Представитель крупной сирийской группировки мятежников «Ахрар аль-Шам», заявил, что его организация не подписала соглашение о прекращении огня, так как имеет ряд вопросов к договору, сообщает 29 декабря Reuters.

«Ахрар Аль-Шам имеет ряд оговорок по поводу предлагаемого соглашения, поэтому мы и не подписали его. Мы проясним наши разночтения в ближайшее время», — Заявил Ахмад Кура Али, представитель указанной организации.

Напомним, трехсторонние переговоры между Россией, Турцией и Ираном привели к заключению соглашения о прекращении боевых действий на всей территории Сирии, которое стартует 30 декабря в полночь