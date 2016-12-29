Коалиция, руководимая США, уничтожила один грузовик террористов

Багдад, , 22:38 — REGNUM Воздушный удар коалиции под руководством США, недалеко от северного иракского города Мосул, поразил фургон находившийся на стоянке госпиталя, в результате могли погибнуть гражданские лица, сообщает 29 декабря Reuters.

Фургон принадлежащий «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поэтому и стал мишенью бомбардировщика.

«Фургон был уничтожен, однако позже было установлено, что он находился на парковке близ госпиталя, а значит могли быть жертвы среди гражданских», — говорится в заявлении военных.

Напомним, иракские военные возобновили наступление на крупнейший оплот террористов «Исламского государства» в Ираке, город Мосул. По мнению президента Ирака Хайдера Абади потребуется три месяца для уничтожения террористов в Ираке, ранее президент обещал взять Мосул до конца года.