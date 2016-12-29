Правозащитники Эстонии — об итогах 2016 года: год оказался переломным

Таллин, , 22:36 — REGNUM

Основные политические итоги 2016 года внушают осторожный оптимизм и надежду на смену традиционного русофобского вектора внутренней и внешней политики Эстонии. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщает эстонский портал BaltNews. ee со ссылкой на известных правозащитников и юристов русской Эстонии. Отмечается, что в 2016 году продолжилась политика репрессий по отношению к пророссийским общественниками-активистам и шельмование России в местных СМИ.

Руководитель таллинского Центра информации по правам человека Алексей Семенов считает 2016 год поворотным не только в мире, но и в Эстонии: «В Эстонии произошла смена президента, уход от власти реформистов-атлантистов, уход с политической авансцены (надеюсь, временный) таких крупных, по нашим масштабам, фигур, как Эдгар Сависаар и Сийм Каллас. Появилось новое коалиционное правительство, и в следующем году поглядим, что это: «лебедь, рак и щука», или появление новых возможностей — в том числе и для нас, русских Эстонии».

Член совета НКО «Русская школа Эстонии» Алиса Блинцова также считает, что смена правительства в Эстонии внушает надежду на смену давно поселившейся в нашей стране русофобской парадигмы: «Во-первых, из власти наконец ушли засевшие в неё 17 лет назад «коммуняки», неуместно называющие себя реформистами. Во-вторых, во власть пришла Центристская Партия, в программе которой значится поддержка образования на русском языке. В-третьих, в Америке выиграл президентские выборы кандидат, не поддерживающий эскалацию конфликта с Россией. А это, безусловно, хороший знак для всех русскоязычных жителей мира».

В свою очередь, директор правозащитного центра «Китеж» Мстислав Русаков не разделает восторженных оценок новому правительству: «2016 год дал повод для оптимизма, пусть и очень незначительный. Я бы даже сказал, что в Эстонии начала меняться парадигма: от государственной русофобии к русофобии с человеческим лицом». По его мнению, если прежний президент Эстонии Тоомасом Хендрик Ильвес считал присутствие русских в Эстонии досадным недоразумением и «наследием оккупации», то новый президент, бывший член ультранационалистического Союза Республики и Отечества Керсти Кальюлайд признала местных русских эстонцами: «Ильвесом двигала ненависть, Кальюлайд как бы любовь, но результат получается примерно один и тот же».

Самому Русакову год запомнился антироссийской истерией: «Чтобы жизнь не казалась слишком скучной, эстонский истеблишмент запугивал себя и эстонское население российской угрозой. За отсутствием «горячей» войны довольствовались гибридной. Вышедший в апреле отчёт Полиции Безопасности основным источником угрозы для Эстонии назвал российские СМИ. Впрочем, не в первый раз, и, боюсь, что не в последний». Как продолжение этой истории юрист назвал арест в сентябре издателя двух порталов независимых СМИ русской Эстонии baltija.eu и BaltNews. ee Александра Корнилова.

Говоря о 2017 годе, Русаков заявил: «Было бы наивно ожидать, что в 2017 году ситуация как-то радикально поменяется в лучшую сторону, но, как говорится, мы над этим работаем. В 2017 году будет подана жалоба в Европейский суд по правам человека в защиту русских школ в Эстонии».

Редактор интернет-портала «Эстляндские губернские новости» Аллан Хантсом считает основным итогом 2016 года активизацию общественного движения русской Эстонии: «Русское общество Эстонии перестало быть немым статистом, а стало чётче и активней выражать свою позицию по отношению к происходящему вокруг. Более того, местные русские впервые за много лет сами стали пытаться влиять на события, и даже создавать их. Я имею в виду прошедшие шествия Бессмертного полка в Таллине и Силламяэ, Марш Мира, пикеты против антироссийской военной истерии НАТО и ареста польского правозащитника Матеуша Пискорского. Началась серьёзная работа по созданию «русской» политической партии нового типа (Партии народов Эстонии) — процесс должен завершится уже в наступающем году. И это всё, конечно, не может не радовать».

Аллан Хантсом также выразил надежды активистов-общественников русской Эстонии на 2017 год: «Я надеюсь, что в следующем году власти нашей страны сумеют перерасти сложившиеся исторические комплексы и наладят, наконец, нормальные добрососедские отношения со своим великим восточным соседом Россией».