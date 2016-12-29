Четверг, 29 Декабря 2016 года
23:34:17 МСК

Правозащитники Эстонии — об итогах 2016 года: год оказался переломным

Политика
На фоне продолжающихся репрессий против пророссийских активистов и шельмования России в местных СМИ смена правого правительства стала символом надежды на изменение ситуации

Таллин, 29 Декабря 2016, 22:36 — REGNUM  

Основные политические итоги 2016 года внушают осторожный оптимизм и надежду на смену традиционного русофобского вектора внутренней и внешней политики Эстонии. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщает эстонский портал BaltNews. ee со ссылкой на известных правозащитников и юристов русской Эстонии. Отмечается, что в 2016 году продолжилась политика репрессий по отношению к пророссийским общественниками-активистам и шельмование России в местных СМИ.

Руководитель таллинского Центра информации по правам человека Алексей Семенов считает 2016 год поворотным не только в мире, но и в Эстонии: «В Эстонии произошла смена президента, уход от власти реформистов-атлантистов, уход с политической авансцены (надеюсь, временный) таких крупных, по нашим масштабам, фигур, как Эдгар Сависаар и Сийм Каллас. Появилось новое коалиционное правительство, и в следующем году поглядим, что это: «лебедь, рак и щука», или появление новых возможностей — в том числе и для нас, русских Эстонии».

Член совета НКО «Русская школа Эстонии» Алиса Блинцова также считает, что смена правительства в Эстонии внушает надежду на смену давно поселившейся в нашей стране русофобской парадигмы: «Во-первых, из власти наконец ушли засевшие в неё 17 лет назад «коммуняки», неуместно называющие себя реформистами. Во-вторых, во власть пришла Центристская Партия, в программе которой значится поддержка образования на русском языке. В-третьих, в Америке выиграл президентские выборы кандидат, не поддерживающий эскалацию конфликта с Россией. А это, безусловно, хороший знак для всех русскоязычных жителей мира».

В свою очередь, директор правозащитного центра «Китеж» Мстислав Русаков не разделает восторженных оценок новому правительству: «2016 год дал повод для оптимизма, пусть и очень незначительный. Я бы даже сказал, что в Эстонии начала меняться парадигма: от государственной русофобии к русофобии с человеческим лицом». По его мнению, если прежний президент Эстонии Тоомасом Хендрик Ильвес считал присутствие русских в Эстонии досадным недоразумением и «наследием оккупации», то новый президент, бывший член ультранационалистического Союза Республики и Отечества Керсти Кальюлайд признала местных русских эстонцами: «Ильвесом двигала ненависть, Кальюлайд как бы любовь, но результат получается примерно один и тот же».

Самому Русакову год запомнился антироссийской истерией: «Чтобы жизнь не казалась слишком скучной, эстонский истеблишмент запугивал себя и эстонское население российской угрозой. За отсутствием «горячей» войны довольствовались гибридной. Вышедший в апреле отчёт Полиции Безопасности основным источником угрозы для Эстонии назвал российские СМИ. Впрочем, не в первый раз, и, боюсь, что не в последний». Как продолжение этой истории юрист назвал арест в сентябре издателя двух порталов независимых СМИ русской Эстонии baltija.eu и BaltNews. ee Александра Корнилова.

Говоря о 2017 годе, Русаков заявил: «Было бы наивно ожидать, что в 2017 году ситуация как-то радикально поменяется в лучшую сторону, но, как говорится, мы над этим работаем. В 2017 году будет подана жалоба в Европейский суд по правам человека в защиту русских школ в Эстонии».

Редактор интернет-портала «Эстляндские губернские новости» Аллан Хантсом считает основным итогом 2016 года активизацию общественного движения русской Эстонии: «Русское общество Эстонии перестало быть немым статистом, а стало чётче и активней выражать свою позицию по отношению к происходящему вокруг. Более того, местные русские впервые за много лет сами стали пытаться влиять на события, и даже создавать их. Я имею в виду прошедшие шествия Бессмертного полка в Таллине и Силламяэ, Марш Мира, пикеты против антироссийской военной истерии НАТО и ареста польского правозащитника Матеуша Пискорского. Началась серьёзная работа по созданию «русской» политической партии нового типа (Партии народов Эстонии) — процесс должен завершится уже в наступающем году. И это всё, конечно, не может не радовать».

Аллан Хантсом также выразил надежды активистов-общественников русской Эстонии на 2017 год: «Я надеюсь, что в следующем году власти нашей страны сумеют перерасти сложившиеся исторические комплексы и наладят, наконец, нормальные добрососедские отношения со своим великим восточным соседом Россией».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Эстонии
Главное сегодня
NB!
29.12.16
Эквадор: коррупционный скандал накануне президентских выборов
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Происшествия
NB!
29.12.16
Дипломатический финал: 35 дипломатов РФ будут высланы из США
ВашингтонСША МИД России Политика
NB!
29.12.16
«Марин Ле Пен лишают денег на выборную кампанию»
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
29.12.16
«Иск против Захаровой серьезно увеличит резонанс дела журналистов REGNUM»
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Владимир Путин запретил госслужащим владеть иностранными активами
МоскваРоссия Коррупция Политика
NB!
29.12.16
Владимир Станулевич«Богородица, Путина прогони» из Архангельска: продолжение
АрхангельскРоссия Информационная война против России Политика
NB!
29.12.16
Владимир Путин отклонил ювенальный закон о системе учета детей
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
29.12.16
Главред Rodina.ee: МИД России следует защищать своих сторонников за рубежом
ТаллинЭстония Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Посольство России в Сирии вновь обстреляно из миномета
ДамаскСирия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
Заметили даже литовские СМИ: Белоруссия отворачивается от России
ВильнюсЛитва Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Россия и Белоруссия: «градус напряжения вокруг журналистов накаляется»
УфаРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
«Репортеры без границ» призывают освободить Алимкина, Павловца и Шиптенко
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
«МИД Белоруссии почтил тех, кто стрелял в моего земляка» — Захарова молчит
БарнаулРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Украина призвала членов ООН усилить давление на Россию
КиевУкраина Антироссийская пропаганда на Украине Политика
NB!
29.12.16
«Мирные переговоры: гарантии нет, что все получится»
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
Владимирский губернатор обвинила мэрию в смерти предпринимателя
ВладимирРоссия Судьба общественного транспорта в городах России Общество
NB!
29.12.16
Клименко «сменил позицию» по возможному отключению России от интернета
МоскваРоссия Интернет Общество
NB!
29.12.16
«То, что нам кажется предательством, для МИД РФ — нормальная практика»
НовосибирскРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
«Отсебятина» допустима в шоу-бизнесе, а не с трибуны МИД
ЧебоксарыРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Теракт в Берлине: Число жертв могло быть гораздо больше
БерлинГермания Теракты в Германии Общество
NB!
29.12.16
Руслан КостюкОт «партии власти» — в политические маргиналы: Греция
Афины Греция Социализм в современной Южной Европе Политика
NB!
29.12.16
Навстречу Первомаю: Албин назвал новый срок завершения работ по стадиону
Санкт-ПетербургРоссия Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге Общество
ещё главное