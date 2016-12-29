«Марин Ле Пен лишают денег на выборную кампанию»

Париж, , 22:34 — REGNUM «Никто не верил в то, что так может случиться, но сегодня все видят, что финансовые проблемы «Национального фронта» стали уже не только заботой его лидера Марин Ле Пен, но и предметом дискуссий с участием России и Соединенных Штатов».

«На днях французское издание Le Canard Enchainé опубликовало письмо американского сенатора-республиканца Джеймса Тернера, который еще в феврале 2016 года обратился с ним к директору Национальной разведки с предупреждением, что Ле Пен готова, став президентом Франции, признать Крым российским. С этой целью она запросила у Москвы финансирование в размере 30 миллионов евро».

Автора текста в испанском издании Луиса Риваса не смущает, что французское СМИ, опубликовавшее упомянутое выше письмо, — сатирический еженедельный журнал. И ради того, чтобы потроллить читателей, имеет право поместить на своих страницах все, что угодно, не заботясь о том, соответствует публикация истине или нет. Какой спрос с клоуна?

Опровержение, озвученное руководством «Национального фронта», испанского корреспондента тоже не убедило, поскольку «НФ регулярно отказывают в кредитах четыре крупнейших французских банка (Le Crédit Lyonnais, Crédit Agricole, BNP и CIC) и один швейцарский (UBS), а в 2014 году организацию, руководимую Ле Пен, кредитовал «Первый чешско-российский банк», ныне лицензии лишенный».

«Русские дали Ле Пен 9 миллионов взаймы, и с тех пор НФ стал одним из главных ресурсов Путина во Франции. И так бы было до самой финальной точки французских выборов, если бы «Национальному фронту» не потребовались новые кредиты. Ле Пен запросила 29,3 млн у Путина, но тут (в июле 2016 г.) «Первый чешско-российский банк» стараниями Центробанка России был закрыт, — бойко переводит с французского на испанский Ривас. — Это дало Путину возможность формально объяснить перенос своего акцента во французских предвыборных делах с Ле Пен на Франсуа Фийона, а саму главу НФ подтолкнуло к поиску денег в арабском мире — у ОАЭ и Катара. При этом Марин по-прежнему остается почитательницей политического таланта Путина, аплодируя победам Москвы в Алеппо и выступая за снятие с России санкций Запада».