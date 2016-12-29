Петр Порошенко смешал гибридную войну и киберагрессию

В результате украинский президент насчитал в пяти ведомствах Украины 6,5 тысяч атак русских хакеров

Киев, , 22:15 — REGNUM Петр Порошенко обвинил спецлужбы России в хакерских атаках на украинские ведомства и СМИ. Такое заявление президент Украины сделал на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

По словам Порошенко, всего за два месяца в пяти ведомствах и в трех десятках государственных информационных ресурсах насчитали около 6,5 тыс. хорошо спланированных хакерских атак. В результате расследования этих случаев «неожиданно» выяснилось, что к ним причастны спецслужбы России.

Поэтому Петр Порошенко пришел к выводу, что «Россия развязала кибервойну против нашего государства». Каких-либо подробностей или доказательств своих слов президент Украины пока не привел.

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