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«Иск против Захаровой серьезно увеличит резонанс дела журналистов REGNUM»

Политика
«В таком случае может сложиться нестандартная ситуация», считает политолог

Москва, 29 Декабря 2016, 22:33 — REGNUM  Дело журналистов ИА REGNUM, арестованных в Белоруссии, в связи с иском к официальному представителю МИД России Марии Захаровой в перспективе может привлечь внимание со стороны иностранных СМИ. Тем не менее на уровне симпатий и антипатий общества к самой Захаровой это, скорее всего, значительным образом не отразится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 декабря заявил ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

«Иск против Марии Захаровой может серьезно увеличить резонанс вокруг дела журналистов Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко, задержанных в Белоруссии», — заявил Нейжмаков.

«Официальный представитель МИД высказалась об этом деле примерно в тех же выражениях, что и посол РФ в Минске Александр Суриков. Однако последний в российском информационном пространстве почти не представлен. А вот Мария Захарова широко известна», — пояснил он.

Из-за этого фактора к делу белорусских журналистов, ставшему поводом для иска представителей ИА REGNUM, может быть проявлено внимание и со стороны зарубежных СМИ, а не только из России и Белоруссии, считает политолог.

В таком случае может сложиться нестандартная ситуация, полагает Нейжмаков. «Как правило, даже к делам против российских граждан, оказавшихся под судом за границей, внимание в России не очень большое — если внимание к ним не поддерживается федеральными телеканалами», — отметил аналитик.

Так, например, «резонанс вокруг задержания в 1997 году в Белоруссии журналиста Павла Шеремета был связан именно с интересом, который проявили к ситуации российские телеканалы и Кремль», напомнил он.

В целом Мария Захарова в российской политизированной среде неплохо узнаваема, констатирует Нейжмаков: «Либералы, как правило, не очень благожелательны к ней. В консервативно-патриотической среде есть как ее критики, так и люди, относящиеся к ней с симпатией».

При этом Белоруссия (а значит и ее власти) не воспринимается российским общественным мнением как враг, продолжил эксперт: «Напротив, по данным опроса «Левада-центра», проходившего в мае 2016 года, 83% относились к этой стране хорошо, ее чаще других называли как ближайшего союзника Москвы».

«Поэтому, не выступив с критикой белорусских властей по поводу задержания журналистов, официальный представитель МИД РФ вряд ли вызовет заметное недовольство общественности. На уровне симпатий и антипатий к Марии Захаровой среди россиян, которым она известна, скорее всего, это не особенно отразится», — считает Нейжмаков.

Напомним, в декабре белорусскими властями были задержаны три журналиста ИА REGNUMЮрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко. Им предъявили обвинения в разжигании межнациональной розни между народами России и Белоруссии. 27 декабря на еженедельном брифинге в МИД России Мария Захарова заявила, что считает арестованных журналистов виновными, и подчеркнула, что употребление таких слов, как «недонарод» или «недогосударство», которые якобы использовались в материалах указанных журналистов, в отношении Белоруссии и белорусов совершенно недопустимы. Тем не менее в действительности слова «недонарод» не было в материалах авторов и корреспондента ИА REGNUM, а слово «недогосударство» употреблялось только в отношении Украины и тех, кто сознательно идут по её пути, — к русофобии и государственному перевороту. В связи с этим ИА REGNUM намерено подать в суд иск к Марии Захаровой о защите чести и достоинства, нанесении вреда деловой репутации агентства.

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