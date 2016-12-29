Президент Молдавии Додон направил президенту ПМР предложение о встрече

Тирасполь, , 21:56 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон направил президенту Приднестровской Молдавской Республики Вадиму Красносельскому обращение с предложением об организации «двусторонней ознакомительной встречи». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы приднестровского государства.

Как отмечается, послание Додона было передано «по дипломатическим каналам». «В настоящее время инициатива молдавской стороны изучается руководством Приднестровья. Конкретные сроки и параметры возможной встречи глав государств будут анонсированы позднее», — добавили в президентской пресс-службе.

Ранее, напомним, сразу после победы Красносельского на президентских выборах в ПМР Додон предложил ему провести в ближайшие недели встречу в Тирасполе. Додон выразил мнение, что это может открыть «новую страницу» в отношениях между Молдавией и ПМР. «У нас накопилось немало тем для обсуждения. Я верю, что совместными усилиями нам удастся сдвинуть процесс приднестровского урегулирования с мертвой точки», — добавил Додон. Ранее он выступал за урегулирование молдавско-приднестровского конфликта путем федерализации.

В свою очередь Красносельский не раз заявлял, что не намерен отступать от курса на независимость ПМР. После избрания на пост президент он сказал, что «не испытывает эйфории» в связи с недавним избранием президентом Молдавии Игоря Додона и не намерен обсуждать с Молдавией статус Приднестровской Молдавской Республики.

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