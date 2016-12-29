Четверг, 29 Декабря 2016 года
22:07:17 МСК

Президент Молдавии Додон направил президенту ПМР предложение о встрече

Политика
В Тирасполе изучают инициативу молдавской стороны

Тирасполь, 29 Декабря 2016, 21:56 — REGNUM  Президент Молдавии Игорь Додон направил президенту Приднестровской Молдавской Республики Вадиму Красносельскому обращение с предложением об организации «двусторонней ознакомительной встречи». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы приднестровского государства.

Как отмечается, послание Додона было передано «по дипломатическим каналам». «В настоящее время инициатива молдавской стороны изучается руководством Приднестровья. Конкретные сроки и параметры возможной встречи глав государств будут анонсированы позднее», — добавили в президентской пресс-службе.

Ранее, напомним, сразу после победы Красносельского на президентских выборах в ПМР Додон предложил ему провести в ближайшие недели встречу в Тирасполе. Додон выразил мнение, что это может открыть «новую страницу» в отношениях между Молдавией и ПМР. «У нас накопилось немало тем для обсуждения. Я верю, что совместными усилиями нам удастся сдвинуть процесс приднестровского урегулирования с мертвой точки», — добавил Додон. Ранее он выступал за урегулирование молдавско-приднестровского конфликта путем федерализации.

В свою очередь Красносельский не раз заявлял, что не намерен отступать от курса на независимость ПМР. После избрания на пост президент он сказал, что «не испытывает эйфории» в связи с недавним избранием президентом Молдавии Игоря Додона и не намерен обсуждать с Молдавией статус Приднестровской Молдавской Республики.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый президент Приднестровья: Независимость ПМР не подлежит обсуждению

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Приднестровское урегулирование
Главное сегодня
NB!
29.12.16
Владимир Станулевич«Богородица, Путина прогони» из Архангельска: продолжение
АрхангельскРоссия Информационная война против России Политика
NB!
29.12.16
Авигдор ЭскинНочная мгла уходящего года над Грузией
ТбилисиГрузия Политическая жизнь Грузии Политика
NB!
29.12.16
Владимир Путин отклонил ювенальный закон о системе учета детей
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
29.12.16
Главред Rodina.ee: МИД России следует защищать своих сторонников за рубежом
ТаллинЭстония Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Посольство России в Сирии вновь обстреляно из миномета
ДамаскСирия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
Заметили даже литовские СМИ: Белоруссия отворачивается от России
ВильнюсЛитва Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
«Репортеры без границ» призывают освободить Алимкина, Павловца и Шиптенко
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Радио REGNUM: второй выпуск за 29 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
29.12.16
«МИД Белоруссии почтил тех, кто стрелял в моего земляка» — Захарова молчит
БарнаулРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Украина призвала членов ООН усилить давление на Россию
КиевУкраина Антироссийская пропаганда на Украине Политика
NB!
29.12.16
«Мирные переговоры: гарантии нет, что все получится»
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
Владимирский губернатор обвинила мэрию в смерти предпринимателя
ВладимирРоссия Судьба общественного транспорта в городах России Общество
NB!
29.12.16
«То, что нам кажется предательством, для МИД РФ — нормальная практика»
НовосибирскРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Сирийская оппозиция готова присоединиться к режиму прекращения огня — СМИ
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
Теракт в Берлине: Число жертв могло быть гораздо больше
БерлинГермания Теракты в Германии Общество
NB!
29.12.16
Руслан КостюкОт «партии власти» — в политические маргиналы: Греция
Афины Греция Социализм в современной Южной Европе Политика
NB!
29.12.16
Навстречу Первомаю: Албин назвал новый срок завершения работ по стадиону
Санкт-ПетербургРоссия Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге Общество
NB!
29.12.16
Режим прекращения огня в Сирии начнется с 00:00 30 декабря — Шойгу
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
Тарифы и надбавки на мусор: закулисное «Управление отходами» в Чувашии
ЧебоксарыРоссия Проблемы мусорных свалок и новый полигон ТБО в Чувашии Экономика
NB!
29.12.16
Крохи, и те не дают: учителя массово бросают работу из-за невыплаты зарплат
ЧитаРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Политика
NB!
29.12.16
Путин согласился с предложением сократить военное присутствие РФ в Сирии
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
Путин: Подписаны документы о прекращении огня в Сирии
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
ещё главное