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Башар Асад готов соблюдать достигнутые договоренности о прекращении огня

Политика
Сирийский президент считает переговоры в Астане важным шагом к разрешению кризиса

Москва, 29 Декабря 2016, 21:52 — REGNUM  Президент России Владимир Путин и Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад обсудили по телефону процесс урегулирования сирийского вооруженного конфликта, сообщает официальный сайт Кремля.

В ходе разговора были высоко оценены достигнутые усилиями России и Турции договоренности о прекращении огня и переходе к политическому процессу. Башар Асад еще раз подтвердил готовность к соблюдению этих договоренностей.

Кроме того, главы России и Сирии сошлись во мнении, что переговоры, проведение которых запланировано в Астане, могут стать важным шагом в деле окончательного урегулирования сирийского кризиса.

Читайте ранее в этом сюжете: Главы МИД РФ и Турции обсудили подготовку к встрече в Астане по Сирии

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