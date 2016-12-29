Башар Асад готов соблюдать достигнутые договоренности о прекращении огня

Москва, , 21:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин и Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад обсудили по телефону процесс урегулирования сирийского вооруженного конфликта, сообщает официальный сайт Кремля.

В ходе разговора были высоко оценены достигнутые усилиями России и Турции договоренности о прекращении огня и переходе к политическому процессу. Башар Асад еще раз подтвердил готовность к соблюдению этих договоренностей.

Кроме того, главы России и Сирии сошлись во мнении, что переговоры, проведение которых запланировано в Астане, могут стать важным шагом в деле окончательного урегулирования сирийского кризиса.

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