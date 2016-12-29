Украина обновила антироссийские санкции, продлив старые еще на год

Киев, , 21:37 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) обновил санкции против физических и юридических лиц России, сообщает пресс-служба СНБО.

При этом СНБО не забыл продлить еще на год все те санкции, которые ввел ранее. Новые санкции направлены против лиц, «незаконно избранные в Государственную думу» на выборах в российском Крыму. Те же санкции будут касаться и членов избиркомов Крыма и даже крымских предприятий, перерегистрированных по российским законам и нормативным актам.

Не забыты Киевом и сотрудники российских правоохранительных органов и судов, имеющие отношение к «незаконному содержанию украинских граждан в России».

По традиции, СНБО напомнил о «гибридной войне против Украины», узрев ее еще и в киберпространстве. Российские юрлица, причастные к кибербоям гибридной войны также подпадают под украинские санкции.

Напомним, власти Украины практикуют санкции против российских физических и юридических лиц с сентября 2015 года.

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