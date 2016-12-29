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Премьер Италии: «Нет смысла вести холодную войну с Россией»

Политика
Паоло Джентилони провел пресс-конференцию по итогам 2016 года

Рим, 29 Декабря 2016, 21:21 — REGNUM  «Италия будет использовать председательство в G7 для двух целей: поставить в центр вопрос о Средиземном море, которое не может быть «mare nullius», т. е ничьм, и использовать G7 для различных отношений с Россией. Речь идет не об отказе от принципов, но неправильно возвращаться к логике холодной войны, которая не имеет никакого смысла сегодня», — заявил премьер-министр Италии Паоло Джентилони в четверг, 29 декабря, на пресс-конференции, посвященной итогам 2016 года.

«Это правительство, — заявил Джентилони, — родилось после отставки Ренци, вызванной поражением на референдуме, но это не отменяет работу, которую исполнительная власть Рензи, частью которой я был тоже, выполнила за два-три года. Предавать забвению итоги работы было бы ошибкой». Что касается досрочного голосования в стране, премьер-министр подчеркнул, что стабильность страны на международном уровне всегда важна, но стабильность не может держать демократию в заключении. Нельзя рассматривать вопрос голосования в стране как угрозу. «Правительство будет продолжать реформы: мы еще не закончили и мы не шутили, и все должны знать, что процесс реформ будет продолжаться на протяжении того времени, которое будет в нашем распоряжении», — заявил глава правительства.

Приоритетами работы нового правительства, по словам Паоло Джентилони, являются: юг страны, работа и молодежь.

В это же день премьер-министр Италии Паоло Джентилони завершил формирование своего правительства. Среди новых членов правительства нет ни одного нового имени. Новый кабинет министров состоит в основном из представителей Демократической партии, соратников предыдущего премьера Ренци.

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