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Владимир Путин запретил госслужащим владеть иностранными активами

Политика
Подписанный президентом закон запрещает это депутатам, чиновникам и сотрудникам силовых ведомств

Москва, 29 Декабря 2016, 21:16 — REGNUM  Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий депутатам, государственным чиновникам и сотрудникам силовых ведомств владеть иностранными активами как самим, так и через третьих лиц или доверительное управление, сообщает портал правовой информации.

Стоит отметить, что закон уточняет термин «иностранные финансовые инструменты» (ИФИ), что расширяет указанный выше запрет. Подписанный Президентом закон разработан для осуществления национального плана противодействия коррупции и адресован ко всем категориям граждан, подпадающих под запрет на владение счетами за рубежом.

Закон, подписанный президентом, запрещает всем причастным к принятию решений, касающихся суверенитета и национальной безопасности России, открывать и иметь зарубежные счета и вклады, а также хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках за пределами России.

Уточняется, что под запретом понимается также и косвенное владение указанными активами.

Кроме того, иностранными финансовыми документами будут считаться все договоры займа, где одной из сторон является иностранное лицо, а также кредитные договоры с иностранными банками.

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