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«Богородица, Путина прогони» из Архангельска: продолжение

Политика
Руководитель офиса норвежского Баренц-секретариата признал, что «извиниться нужно»

Архангельск, 29 Декабря 2016, 21:14 — REGNUM  

В «Фейсбуке» прошло обсуждение статьи ИА REGNUM «Кто хотел заставить Архангельск исполнять «Богородица, Путина прогони»? о гранте норвежского Баренц-секретариата, подставившего Архангельский камерный оркестр под исполнение песни, признанной судом РФ экстремистской.

В статье предлагалось найти инициатора этой провокации и попросить удалить его из этой структуры МИД Норвегии. Руководитель архангельского офиса Баренц-секретариата Андрей Шалев ответил, что офис «абсолютно не имел отношения к этому проекту» и что «весь процесс оформления заявки происходит онлайн, в главном офисе в Киркенесе», а договор на соответствие законодательству РФ проверял не он, а «один из советников Баренцева Секретариата в Киркенесе». По моим данным, раньше он консультировал заявителей и предлагал поискать «норвежского партнера» по гранту. Но не исключаю, что в случае со скандальным грантом Андрей прав.

Далее на предложение извиниться перед Церковью и оркестром он ответил, что «извиниться нужно, я считаю». Правда эти слова перемежались выпадами в адрес автора статьи, но по сравнению с необходимостью урегулировать проблему это второстепенно.

Будет хорошо, если намерения Андрея превратятся в опубликованное в СМИ письмо Баренц-секретариата, где кроме осуждения провокации и извинений будет сообщено об увольнении ее инициатора — чтобы провокация не повторилась в другом масштабе и в самое неподходящее время. Этого, на мой взгляд, требует подготовка Международного Арктического форума в марте 2017 года в Архангельске с участием Владимира Путина и ряда руководителей других стран.

Статья и здравые слова Андрея вызвали возмущение у пары архангельских эмигрантов, один из которых проживает в Канаде, а другой в Швеции, русской чиновницы норвежского МИД и юриста одной из архангельских телекомпаний. «Ежли публично покаяться, извиниться и не забыть сапог поцеловать товарищу «следователю», то пытать не будут?», «Андрей Шалев, перед Церковью, как того требует Владимир Станулевич, Вы извиняться не обязаны. Во-первых, Конституция России провозглашает свободу совести; во-вторых, как известно, Бог поругаем не бывает» и так далее.

Получается, что чем больше проблем с Норвегией, тем лучше этим бывшим и нынешним гражданам России? Наверное, вы забыли, что подставлять музыкантов под ответственность перед законом нехорошо, что северяне хотят с Норвегией добрых, но равноправных отношений — а не новых подстав и «игры в одни ворота». Надеюсь, когда-то вам будет стыдно за эти настроения!

Почетному консулу Норвегии Андрею Шалеву не следует обращать внимания на эти призывы и оставлять конфликт нерешенным.

Но даже после извинений, если они последуют, властям России, работающим с Баренц-регионом надо проанализировать гранты норвежского Баренц-секретариата на предмет их конфликта с национальными интересами России. Возникает впечатление, что они часто являются проводниками «мягкой силы» Норвегии — исполняющей обязательства перед военно-политическими организациями, в которые входит эта страна, и замещающей культурную общность Русского Севера общностью Баренц-региона. Провокация с оркестром показала, что гранты следует согласовывать с региональными властями России, а Министерству иностранных дел РФ надо внести этот порядок в договоры с Норвегией.

regnum author Владимир Станулевич
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