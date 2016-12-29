Война с «Боко Харам» продолжится несмотря на победные реляции правительства

Власти заявляют, что отбили последний оплот террористов в лесу Самбиса, террористы это отрицают

Абуджа, , 20:59 — REGNUM Человек представившийся лидером нигерийской террористической группировки «Боко Харам», Абубакар Шекау, отрицает, что джихадисты были выбиты из леса Самбиса, последнего оплота террористов, сообщает 29 декабря Reuters.

Президент Мухаммад Бухари заявил 24 декабря, что последний анклав террористов Боко Харам находившийся в лесу, в районе бывшего заповедника на северо-востоке Нигерии, был освобожден правительственными войсками.

Однако данную информацию опроверг человек, представившийся именем Абубакр Шекау.

«Мы в безопасности. Мы по-прежнему занимаем свои позиции», — сказал он.

«Если вам действительно удалось выбить нас из леса, то почему же я жив и обращаюсь к вам? Сколько раз вы уже рапортовали о моей смерти?» — добавил Шекау в своем 25-минутном видео.

Напомним, война группировки «Боко Харам» с правительством Нигерии идет в провинции Борно на северо-востоке африканской страны с 2011 года, жертвами кровопролитного противостояния стали десятки тысяч человек, не менее 2,5 миллионов бежали из провинции в другие районы Нигерии или в соседние страны.