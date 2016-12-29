Латышские радикалы против празднования Нового года по московскому времени

Рига, , 20:33 — REGNUM Депутат Рижской думы от праворадикального Национального объединения Юргис Клотиньш в письме призвал мэра Риги Нила Ушакова и вице-мэра Андриса Америкса потребовать изменения новогодней программы, которая пройдет в Доме Черноголовых, исключив из нее празднование Нового года по московскому времени, сообщает LETA.

В письме говорится, что устроитель мероприятия Sweet Events на своем сайте сообщает, что в программу входит встреча Нового года по российскому, латвийскому и европейскому времени.

Клотиньш подчеркивает, что в Риге, столице Латвии, повседневная жизнь и праздники протекают по латвийскому времени. Дом Черноголовых — один из символов Риги, которым управляет предприятие с капиталом Рижской думы Rīgas nami, а держателем долей капитала является председатель Рижской думы. И на мероприятиях частных компаний, если они проходят на объектах Рижской думы и ее предприятий, «нужно уважать ценности Риги и ее ответственность перед государственными ценностями».

Депутат считает, что в Доме Черноголовых допустима встреча Нового года по европейскому времени, так как Латвия является членов ЕС, но встреча Нового года по российскому времени противоречит задаче Риги — «защищать государственные ценности, к которым относится и жизнь по местному времени».

В свою очередь мэр Риги Нил Ушаков заявил, что этого письма еще не получил и примет решение о дальнейших действиях, когда его получит.

Организаторы мероприятия отмечают, что на 23 часа запланирована встреча Нового года по московскому времени, а в полночь — по-латвийскому. Мероприятие будет проводиться на латышском, русском и английском языках.