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Главред Rodina.ee: МИД России следует защищать своих сторонников за рубежом

Политика
Только при такой «защитительной позиции» МИДа РФ у всех потенциальных союзников России всегда будет стойкое ощущение надёжности избранного ими ориентира

Таллин, 29 Декабря 2016, 20:30 — REGNUM  «Своих нужно, прежде всего, защитить от внешней угрозы, а потом уже самим разбираться в гипотетической вине — самим, опять-таки, наказав в случае необходимости». Так сегодня, 29 декабря, главный редактор эстонского портала на русском языке Rodina. ee Аллан Хантсом прокомментировал конфликт между российским ИА REGNUM и МИД России относительно судьбы задержанных в Белоруссии корреспондентов информагентства. По мнению Хантсома, только при такой «защитительной позиции» МИДа России «у всех потенциальных союзников России всегда будет стойкое ощущение надёжности избранного ими ориентира». Как добавил он, «этого сейчас, увы, порою остро не хватает».

По словам Хантсома, «при всём уважении к МИДу России, к Сергею Валентиновичу Лаврову и прекрасной Марии Захаровой, их деятельность априори проходит на столь высоком уровне, что нас, простых смертных, он практически не затрагивает». Такое отношение к рядовым пророссийским активистам, общественникам и журналистам он считает естественным и вполне понятным: «Для практического воплощения в жизнь всех этих замечательных декларативных заявлений о защите чести достоинства россиян и российских соотечественников в любой точке мира, что мы слышим от них по ТВ, существует множество низовых соотечественно-правозащитных фондов и организаций».

Однако, добавляет он, все эти фонды и организации уже давно не выполняет своих функций: «Они ежегодно проводят различные конгрессы и конференции, но, на мой субъективный взгляд, давно уже стали некой самодостаточной «вещью самой в себе», узаконенной кормушкой для т.н. «профессиональных соотечественников», оставляя без внимания несколько десятков миллионов обычных людей, де-факто являющихся российскими соотечественниками».

Как ранее сообщалось, ИА REGNUM подает в суд иск к официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой о защите чести и достоинства, нанесении вреда деловой репутации агентства в связи с заявлениями последней по факту задержания в Белоруссии журналистов агентства.

Читайте развитие сюжета: ИА REGNUM подает в суд на Марию Захарову за клевету

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