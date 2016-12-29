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Внутренняя политика США не поможет урегулированию на Ближнем Востоке — МИД

Политика
Госсекретарь США Джон Керри в среду призвал Израиль прекратить оккупацию палестинских территорий ради собственной безопасности

Москва, 29 Декабря 2016, 20:27 — REGNUM  МИД России сомневается, что привнесение в ближневосточную повестку дня внутриамериканской политической борьбы будет способствовать палестино-израильскому урегулированию. Так МИД прокомментировал выступление госсекретаря США Джона Керри по ближневосточному урегулированию.

Российское внешнеполитическое ведомство с сожалением констатирует, что в Вашингтоне не первый раз берут верх узкопартийные интересы.

«Очевидно, что привнесение в ближневосточную повестку дня внутриамериканской политической борьбы едва ли может способствовать реализации благородной цели достижения всеобъемлющего палестино-израильского урегулирования. Прямо противоположная реакция самих сторон конфликта на выступление Госсекретаря США — наглядное тому подтверждение», — говорится в комментарии МИД.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Керри заявил, что Израилю в связи с растущим арабским населением не удастся выжить одновременно еврейским и демократическим государством, если только они не примут подход «двух государств».

Избранный президент США Дональд Трамп до этого отмечал, что Соединенные Штаты не должны продолжать относиться к Израилю «с таким пренебрежением и неуважением». Он также подверг критике то, что США не наложили вето на резолюцию СБ ООН по поселениям на палестинских территориях.

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МИД России
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