«Сиквелл» с «Башнефтью», фантомные боли приватизации: итоги года в Башкирии

Уфа, , 20:26 — REGNUM Политическая повестка в уходящем 2016 году в Башкирии, как и по всей стране, определялась выборами в Госдуму, а также текущими управленческими задачами. Выборы стали формой проверки устойчивости социально-политического положения в республике, считают опрошенные ИА REGNUM эксперты. Наряду с избирательной кампанией ситуация в регионе испытывала давление процессов, напрямую не связанных с региональной политической повесткой, однако оказывающих на нее критическое воздействие: приватизация «Башнефти», кадровые перестановки в администрации президента России.

Начавшись в начале 2016 года с подготовки и проведения предварительного голосования «Единой Россией», избирательная кампания продолжала определять региональную политическую жизнь вплоть до начала ноября.

По мнению политолога Дмитрия Михайличенко, республиканским административным элитам удалось сохранить устойчивость социально-политической ситуации в Башкирии в 2016 году. В условиях постоянных вызовов свидетельствовало об общем укреплении позиций Рустэма Хамитова и повышении эффективности работы региональной исполнительной власти.

«Предотвращение резонансных внутриэлитных конфликтов обеспечило отсутствие в республике центров консолидации протестных настроений. Разрозненные представители администрации экс-президента РБ не могут рассматриваться как потенциальные лидеры оппозиции. Выборы продемонстрировали запрос в обществе на качественно иную оппозицию, не апеллирующую к прошлому, а формирующую адекватную оценку настоящего. Победа «Единой России» на выборах вызвана как масштабом партии, так и эффективно проведенной кампанией. Праймериз позволил кандидатам от партии власти подойти в оптимальной форме к избирательному циклу, обеспечить повышенную по сравнению с оппозиционными кандидатами информированности и узнаваемость. Это, несомненно, повлияло на итоговый результат», — отмечает политолог.

Исполнительный директор евразийского центра «Самрау» Константин Сафронов считает результат «Единой России» на выборах победой. «Результат, показанный «Единой Россией» в Башкирии (56,37% голосов и 11 избранных депутатов) во многом был достигнут благодаря Рустэму Хамитову: межнациональное население республике по-прежнему воспринимает фигуру руководителя региона как гаранта стабильности, а рейтинг доверия Хамитову среди населения свидетельствует о высокой степени консолидации общества и власти в регионе».

Михайличенко полагает, что во время выборов Хамитов как лидер списка должен был привести «единороссов» к победе, но как глава РБ — обеспечить легитимность избирательной кампании: «В итоге, именно Хамитов стал фактически главной мишенью во время выборов. Это отчетливо видно по публикациям в ряде региональных изданий и, особенно, в соцсетях. Последние в этой кампании играли более значимую роль. Именно интернет стал удобным пространством для манипулирования и, отчасти, зомбирования электората. Если анализировать информационную атаку на Хамитова, видно, что большинство инфоповодов — «утки», намеренно тиражируемые через СМИ и соцсети. В целом, республика может занести себе в актив выборы 2016 года, поскольку власти отказались от «толкания Едра», выбрав более затратный, но и более перспективный путь выстраивания политического ландшафта в регионе. В итоге, уже сегодня мы видим начало перестановок в региональных отделениях партий, переформатирование политического пространства в районах республики».

Доцент БГПУ им. М. Акмуллы Евгений Соболев отметил условия стремление республиканских властей создать конкуренцию между партиями парламентской оппозиции. «Формирование конкурентной политической среды в республике вследствие отказа от «ручного управления» и исключительной поддержки партии власти облегчит трансформацию системы взаимоотношений региона с ведомством Сергея Кириенко» — уверен эксперт.

На политическую жизнь республики, по мнению экспертов, устойчивое влияние оказывала ситуация с очередной приватизацией АНК «Башнефть», а также спорные вопросы относительно перспектив развития ОАО «Сода». Эти события превратились из фонового процесса в значимый фактор политической жизни лишь на завершающей стадии избирательной кампании.

«Учитывая «фантомные» боли населения относительно грабительской приватизации республиканского нефтеперерабатывающего комплекса, которая была осуществлена Уралом Рахимовым в начале 2000-х г.г. повышенное внимание к этому вопросу республиканского руководства — вполне оправданно. Задачей Хамитова было не допустить ущемления интересов жителей республики. В итоге, Хамитову удалось сохранить республиканский пакет акций (25%). Точку в этом вопросе поставил президент России Владимир Путин, заявивший летом 2016 года, что республиканский пакет акций приватизирован не будет», — отметил Дмитрий Михайличенко.

С ним согласен и Евгений Соболев. «Главной особенностью нынешнего этапа приватизации стало ее многоуровневое восприятие. Задуманная правительством в качестве инструмента восполнения дефицита федерального бюджета, приватизация «Башнефти» использовалась в регионе различными акторами для манипуляции и как способ давления на региональную власть. На региональном уровне экономические факторы приватизации занимали маргинальное положение, уступив место эмоциональным («достояние республики», «республиканский бренд» и т.п.) и политическим (лоббистские возможности Рустэма Хамитова и т.п.). В Башкирии известия о грядущей приватизации воспринимались преимущественно настороженно и даже негативно. На такие настроения, безусловно, повлиял негативный опыт приватизации республиканского ТЭКа в годы президентства Муртазы Рахимова», — отмечает Соболев.

Еще более интенсивное влияние на обострение политической ситуации оказывала ситуация, сложившаяся вокруг перспектив развития «Башкирской содовой компании» считает Михайличенко. «Уже на этапе предварительного голосования свои интересы обозначили промышленные группы, прежде всего «БСК», один из директоров которой (Марина Бортова) выдвинулся в качестве участника праймериз «Единой России». Хотя вмешательство федерального центра вынудило Бортову отказаться от прямого участия в выборах, промышленные группы регулярно обозначали свое присутствие на протяжении всей кампании и в постэлекторальный период. Выдвижение экс-премьер-министра РБ Раиля Сарбаева кандидатом от партии «Справедливая Россия» стало сигналом о намерениях отстраненной элиты вернуть утраченные позиции в республиканской политике. Наконец, одним из ключевых факторов, который открыто не влиял на исход выборов, однако подтверждал факт вмешательства федеральных сил, стал вопрос о приватизации федерального пакета «Башнефти».

Константин Сафронов подчеркивает усиление влияния интернета на политическую жизнь республики: «В ходе избирательной кампании проявилась диверсификация СМИ и повышение роли интернета. Власть постепенно отказывается от монопольного присутствия в информационном пространстве через подконтрольные СМИ. Использование инфографики, актуальных рейтингов, экспертных комментариев зафиксировали способность формировать повестку и информационный дискурс в сегменте альтернативных СМИ».

В то же время завершение электорального цикла вызвало оправданные ротации внутри региональных отделений политический партий. В итоге, республиканской власти фактически удалось выполнить поставленные задачи: сформировать в республике конкурентный политический ландшафт, провести в целом легитимные выборы и не допустить внутриэлитного раскола, отмечает Михайличенко.

«Последовавшие после выборов перестановки внутри администрации главы РБ были вызваны не столько итогами кампании, сколько началом нового избирательного цикла. Дополнительным фактором стало назначение нового заместителя главы администрации президента. Приход Сергея Кириенко на должность куратора внутренней политики обозначил перестройку системы взаимоотношений с регионами. В этих условиях определяющей задачей для республиканской власти становится эффективное управление регионом в сложных экономических условиях, что предполагает не только качественное усиление экономического блока региональной власти, но и выстраивание системы коммуникаций с обществом, включая многочисленные политические партии, национальные и иные общественные организации. Вероятно, что формат прямого диалога власти с обществом, лишь обозначенный в завершившейся избирательной кампании, станет основой для выстраивания долгосрочных отношений заинтересованными силами внутри республики», — полагает Дмитрий Михайличенко.