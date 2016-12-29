Посольство России в Сирии вновь обстреляно из миномета

Дамаск, , 20:20 — REGNUM Боевики сирийских незаконных вооруженных формирований вновь обстреляли из миномета посольство России в Дамаске, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Обстрел велся из подконтрольного им района Дамаска. Выпущенная боевиками мина разорвалась возле входа в консульский отдел посольства России. Никто не пострадал, но зданию причинены незначительные разрушения.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что очередное нападение на посольство России является недопустимым и должно быть решительно осуждено. При этом нужно помнить, что нельзя позволить экстремистам сорвать режим прекращения огня, оговоренного сторонами сирийского конфликта.

Напомним, 28 декабря по территории посольства России в Дамаске боевики выпустили две мины, которые не взорвались по счастливой случайности.

Читайте ранее в этом сюжете: Посольство России в Сирии снова подверглось минометному обстрелу