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Общественники Челябинска организуют противодействие неонацизму

Политика
На Южном Урале официально зарегистрирована общественная организация сохранения памяти о Победе в Великой Отечественной войне «9 мая»

Челябинск, 29 Декабря 2016, 20:03 — REGNUM  В Челябинской области создана общественная организация по сохранению памяти о Великой Отечественной войне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили учредители гражданской структуры.

В Челябинске 13 декабря 2016 года была официально зарегистрирована Челябинской региональной общественной организации сохранения памяти о Победе в Великой Отечественной войне «9 мая». Организация создана для деятельности на территории Челябинской области, направленной на сохранение и передачу будущим поколениям памяти о Великой Победе. Основные задачи для себя организация определила в противостоянии реабилитации фашизма, восстановлении идентичности победителей фашизма и воспитании молодежи патриотами России.

В планах общественников продвижение проектов, направленных на формирование у южноуральцев представлений, в которых Победа в Великой Отечественной войне займет необходимое место в сознании, что создаст предпосылки для дальнейшей более успешной работы по воспитанию подрастающего поколения.

Организация намерена противодействовать фальсификациям, основанным на ложных цифрах, ложных интерпретациях фактов Великой Отечественной войны, отечественной истории, проводить работы по сохранению и улучшению мемориалов, посвященных ВОВ, организовывать исторические и архивные исследования, освещать значимые военные исторические события периода Великой Отечественной войны, проводить работу по увековечению памяти погибших воинов, сражавшихся против фашизма в разных его проявлениях. Все это по мнению участников общественной организации будет способствовать общекультурному развитию молодежи.

Как сообщил председатель Челябинской региональной общественной организации (ЧРОО) «9 мая» Александр Забачёв, участники организация настроены противодействовать попыткам реабилитации неонацизма, в разных его проявлениях. В своей деятельности общественники намерены сотрудничать с патриотическими и ветеранским организациями города Челябинска, Челябинской области и со всеми заинтересованными лицами.

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Сохранение памяти о Великой Отечественной войне
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