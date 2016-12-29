Главы МИД РФ и Турции обсудили подготовку к встрече в Астане по Сирии
Москва, 29 Декабря 2016, 19:56 — REGNUM Главы МИД России Сергей Лавров и Турции Мевлют Чавушоглу обсудили вопросы подготовки к встрече в Астане, сообщает МИД России.
В ходе телефонного разговора министры высказалиудовлетворение подписанием представителями правительства САР и оппозиции документов о прекращении огня и готовности к началу мирных переговоров.
«Рассматривались вопросы подготовки к встрече в Астане, призванной обеспечить соблюдение этих договоренностей и переход к политическому процессу урегулирования сирийского конфликта при одновременном продолжении решительной борьбы с террористическими группировками», — сообщает МИД России.
Министры согласились с тем, что важно предусмотреть продолжение координации по этим вопросам в формате Россия — Турция — Иран и обеспечить взаимодействие со спецпосланником ООН по Сирии Стеффаном де Мистурой.
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