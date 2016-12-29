Главы МИД РФ и Египта обсудили прекращение огня в Сирии
Москва, 29 Декабря 2016, 19:50 — REGNUM Главы МИД России и Египта договорились поддерживать контакты по различным аспектам ситуации на ближнем Востоке, сообщает МИД России.
В ходе состоявшегося телефонного разговора между главой МИД России Сергеем Лавровым и главой МИД Египта Самехом Шукри глава российского внешнеполитического ведомства проинформировал египетского коллегу о достижении договоренностей между правительством Сирии и вооруженной оппозицией о прекращении огня и переходе к политическому урегулированию сирийского кризиса.
«Министры условились продолжать поддерживать контакты по различным аспектам ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки», — говорится в сообщении МИД России.
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