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Россия и Белоруссия: «градус напряжения вокруг журналистов накаляется»

Политика
Башкирский политолог выразил надежду, что МИД РФ не будет осуществлять и без того избыточного давления на журналистов
Здание МИД России
Иллюстрация: Culture.ru
Здание МИД России

Уфа, 29 Декабря 2016, 19:44 — REGNUM  В Башкирии следят за историей, связанной с арестом белорусских авторов ИА REGNUM и реакцией на это посла России в Белоруссии и официального представителя МИД РФ. Политолог Дмитрий Михайличенко выразил надежду, что российское дипломатическое ведомство детально разберётся в ситуации.

Читайте также: Посол России поддержал арест авторов REGNUM: «Это радикальные журналисты»

А также: МИД РФ отреагировал на арест авторов ИА REGNUM в Белоруссии«К сожалению, приходится констатировать, что градус напряжения вокруг ситуации с белорусскими журналистами, сотрудничавшими с ИА REGNUM, накаляется. В дипломатическом ведомстве также существует корпоративная этика и вполне понятно, что позиция официального представителя МИД Марии Захарова не отличается от заявлений посла России в Белоруссии. Остаётся надеется, что российское дипломатическое ведомство и остальные заинтересованные стороны более детально разберутся в ситуации и не будет осуществлять и без того избыточного давления на журналистов», — заявил политолог Дмитрий Михайличенко.

Как сообщалось ранее, ИА REGNUM подаёт в суд на официального представителя МИД России Марию Захарову за клевету. Напомним, Захарова на брифинге, комментируя задержание в Белоруссии журналистов ИА REGNUM, обвинила агентство в употреблении терминов «недонарод» или «недогосударство» в отношении белорусов и Белоруссии.

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Однако слово «недонарод» не употреблялось в публикациях ИА REGNUM ни в отношении белорусского, ни в отношении какого бы то ни было народа, и не могло употребляться в принципе, ибо это слово из нацистского словаря, а ИА REGNUM занимает последовательную антифашистскую позицию, что общеизвестно. Слово «недогосударство» употреблялось автором ИА REGNUM только в отношении Украины и тех, кто сознательно идут по её пути, — к русофобии, майдану и государственному перевороту, то есть отрицанию и уничтожению собственной государственности. И это также является осознанной позицией ИА REGNUM, как и многих других СМИ и журналистов.

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Также ИА REGNUM обратилось с открытым письмом к министру иностранных дел Сергею Лаврову с изложением ситуации и призывом обратить личное внимание на кричащие проблемы российской дипломатии в странах Ближнего Зарубежья и реальное положение журналистов и авторов российских СМИ в этих странах.

Читайте также: Открытое письмо ИА REGNUM главе МИД России Сергею Лаврову

А также: Цирк для танцора: для МИД РФ государственная ответственность — «самопиар»?Напомним, в начале декабря в Белоруссии по инспирированным обвинениям были задержаны авторы ИА REGNUM Юрий Павловец и Дмитрий Алимкин, а также корреспондент Сергей Шиптенко. Им предъявлены обвинения в разжигании межнациональной розни, а именно — в попытках «вбить клин» между народами России и Белоруссии. Сергею Шиптенко уже предъявлены обвинения, ему грозит срок до 12 лет.

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