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Главы МИД России и Ирана обсудили подготовку встречи по Сирии в Астане

Политика
Встреча может пройти до 20 января
Сирия до войны. Маленький пастух
Ed Brambley
Сирия до войны. Маленький пастух

Москва, 29 Декабря 2016, 19:44 — REGNUM  Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом подготовку встречи по Сирии в Астане и дальнейшую координацию усилий Москвы, Тегерана и Анкары, сообщили в МИД России.

Было продолжено обсуждение ситуации в Сирии и вокруг нее. «Министры подчеркнули необходимость дальнейшей координации усилий в формате Иран-Россия-Турция в интересах содействия преодолению конфликта в Сирии, включая подготовку к проведению в Астане межсирийских переговоров и обеспечение взаимодействия со спецпосланником генсекретаря ООН Стаффаном де Мистурой», — говорится в сообщении МИД.

Ранее сообщалось о том, что встреча в Астане может пройти до 20 января.

Читайте развитие сюжета: Главы МИД РФ и Египта обсудили прекращение огня в Сирии

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