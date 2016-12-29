Главы МИД России и Ирана обсудили подготовку встречи по Сирии в Астане

Москва, , 19:44 — REGNUM Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом подготовку встречи по Сирии в Астане и дальнейшую координацию усилий Москвы, Тегерана и Анкары, сообщили в МИД России.

Было продолжено обсуждение ситуации в Сирии и вокруг нее. «Министры подчеркнули необходимость дальнейшей координации усилий в формате Иран-Россия-Турция в интересах содействия преодолению конфликта в Сирии, включая подготовку к проведению в Астане межсирийских переговоров и обеспечение взаимодействия со спецпосланником генсекретаря ООН Стаффаном де Мистурой», — говорится в сообщении МИД.

Ранее сообщалось о том, что встреча в Астане может пройти до 20 января.

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