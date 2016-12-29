К переговорам в Турции по Сирии может присоединится Египет и США – МИД

На других этапах мирного урегулирования возможно привлечение ряда ключевых стран, которые имеют влияние на происходящее в Сирии: это Саудовская Аравия, Катар, Ирак, Иордания

Москва, , 19:38 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров надеется, что администрация Дональда Трампа присоединится к переговорам по мирному урегулированию в Сирии, сообщается на сайте президента РФ.

«Еще я хотел бы выразить надежду, что, когда администрация Дональда Трампа приступит к своим обязанностям, они тоже смогут присоединиться к этим усилиям, с тем чтобы мы работали в одном направлении дружно и коллективно», — отметил Лавров в ходе встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, по мнению главы МИД, с учетом важности расширения числа стран-гарантов возможно приглашение египетских коллег к договоренностям по Сирии. «В последующем, на других этапах, наверное, нужно привлекать еще ряд ключевых стран, которые имеют влияние на происходящее в Сирии: это Саудовская Аравия, Катар, Ирак, Иордания», — отметил он.

Приглашение представителя ООН позволит обеспечить преемственность политического процесса с учетом тех рамок, которые были одобрены в резолюции Совета Безопасности 2254, сказал дипломат.

Начатый Россией и Турцией при поддержке Ирана процесс сирийского урегулирования приветствовали нынешний генсек ООН Пан Ги Мун и новый генеральный секретарь Организации Антониу Гутерриш, который вступит в должность после Нового года

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил, что между сторонами конфликта в Сирии были достигнуты договоренности о прекращении огня. Гарантами урегулирования выступают Россия, Турция и Иран. Режим прекращения огня вступит в силу в 0.00 часов 30 декабря.