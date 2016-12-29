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Итальянская полиция обыскала дома, где, вероятно, останавливался Анис Амри

Политика
Полиция выяснила, что террорист прибыл в Италию еще в 2011 году

Рим, 29 Декабря 2016, 19:29 — REGNUM  Итальянская полиция обыскала три дома в Риме и его окрестностях, где мужчина, подозреваемый в теракте на рождественской ярмарке в Берлине, мог провести время, сообщает 29 декабря Reuters.

Анис Амри, впервые прибыл в Европу на лодке в 2011 году, он вышел на итальянском острове Лампедуза. Застрелен был полицией в Милане, после совершения теракта 19 декабря в Берлине.

В настоящая время полиция выясняет хотел ли Амри остаться в Италии или пытался бежать в другую страну.

На последней в уходящем году пресс-конференции, премьер-министр Италии Паоло Джентилони заявил, что Амри, вероятно, превратился в радикального исламиста после прибытия в Италию в 2011 году. Также итальянский лидер добавил, что нет никаких доказательств, что террорист был членом какой-либо ячейки в стране.

«Пять лет назад он не был джихадистом… В отчаянии, в изоляции и отчуждении он постепенно пришел к радикальным взглядам», — заявил Франко Роберти, глава итальянского ведомства по борьбе с терроризмом.

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