Четверг, 29 Декабря 2016 года
19:05:12 МСК

Сирийские боевики приветствуют режим прекращения огня

Политика
Такое заявление сделала коалиция сирийских оппозиционных сил

Дамаск, 29 Декабря 2016, 19:01 — REGNUM  Боевики, сражающиеся против правительственных войск в Сирии заявили, что они приветствуют прекращение огня, гарантами которого выступят Россия и Турция. сообщает 29 декабря Reuters.

Национальная коалиция сирийский революционных и оппозиционных сил, является рыхлым объединением боевиков разных взглядов, в заявлении данной организации говорится, что свободная сирийская армия, которая поддерживается Турцией, готова к перемирию, гарантами которого выступит Россия и Турция.

Напомним, ранее стало известно, что перемирие о прекращении огня на всей территории Сирии начнется в полночь 30 декабря, данное соглашение не распространяется на организации, признанные террористическими по мнению СБ ООН.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
Главное сегодня
NB!
29.12.16
Радио REGNUM: второй выпуск за 29 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
29.12.16
«Мирные переговоры: гарантии нет, что все получится»
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
Владимирский губернатор обвинила мэрию в смерти предпринимателя
ВладимирРоссия Судьба общественного транспорта в городах России Общество
NB!
29.12.16
Клименко «сменил позицию» по возможному отключению России от интернета
МоскваРоссия Интернет Общество
NB!
29.12.16
«То, что нам кажется предательством, для МИД РФ — нормальная практика»
НовосибирскРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Сирийская оппозиция готова присоединиться к режиму прекращения огня — СМИ
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
Руслан КостюкОт «партии власти» — в политические маргиналы: Греция
Афины Греция Социализм в современной Южной Европе Политика
NB!
29.12.16
Навстречу Первомаю: Албин назвал новый срок завершения работ по стадиону
Санкт-ПетербургРоссия Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге Общество
NB!
29.12.16
Режим прекращения огня в Сирии начнется с 00:00 30 декабря — Шойгу
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
Авигдор Эскин«Свинья Обамы» против Израиля: прецедент для Крыма, Курил, Калининграда и..
Тель-АвивИзраиль Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
29.12.16
Тарифы и надбавки на мусор: закулисное «Управление отходами» в Чувашии
ЧебоксарыРоссия Проблемы мусорных свалок и новый полигон ТБО в Чувашии Экономика
NB!
29.12.16
Крохи, и те не дают: учителя массово бросают работу из-за невыплаты зарплат
ЧитаРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Политика
NB!
29.12.16
Путин: Подписаны документы о прекращении огня в Сирии
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
Достигнуты договоренности по прекращению огня в Сирии — Путин
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
«Публичный медийный скандал с Марией Захаровой не повысит авторитет МИД РФ»
СаратовРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Минобороны РФ: Версия крушения Ту-154 из-за теракта пока не снимается
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
29.12.16
«МИД России боится обострять отношения с Минском по газовому спору»
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
«У МИД России в Белоруссии никакой долгосрочной стратегии нет»
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Путин обсудил с главой Египта возобновление авиасообщения
МоскваРоссия Приостановка авиасообщения с Египтом Политика
NB!
29.12.16
Станислав СтремидловскийУкраина региональная: без друзей и с ненавистью к России и Польше
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
29.12.16
Александр ШпунтРоссия отказывается от нефти Уганды
МоскваРоссия Ситуация в Африке Политика
NB!
29.12.16
Яков РудьДуда против Порошенко и Бандеры: кто кого?
КиевУкраина Украина и Польша Политика
ещё главное