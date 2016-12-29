Сирийские боевики приветствуют режим прекращения огня

Дамаск, , 19:01 — REGNUM Боевики, сражающиеся против правительственных войск в Сирии заявили, что они приветствуют прекращение огня, гарантами которого выступят Россия и Турция. сообщает 29 декабря Reuters.

Национальная коалиция сирийский революционных и оппозиционных сил, является рыхлым объединением боевиков разных взглядов, в заявлении данной организации говорится, что свободная сирийская армия, которая поддерживается Турцией, готова к перемирию, гарантами которого выступит Россия и Турция.

Напомним, ранее стало известно, что перемирие о прекращении огня на всей территории Сирии начнется в полночь 30 декабря, данное соглашение не распространяется на организации, признанные террористическими по мнению СБ ООН.