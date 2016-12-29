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Владимир Путин подписал закон о военных контрактах по борьбе с терроризмом

Политика
Федеральный закон позволит быстро создавать нештатные подразделения профессионалов для уничтожения террористов за пределами России

Москва, 29 Декабря 2016, 18:54 — REGNUM  Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о краткосрочных военных контрактах для решения боевых задач за пределами России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Федеральный закон от 28 декабря 2016 года № 512-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» позволит оперативно создавать нештатные боевые подразделения из военных профессионалов для выполнения краткосрочных, но важных боевых задач за пределами России. Закон принят в связи с активизацией международных террористических и экстремистских организаций и направлен на пресечение их деятельности.

Ранее закон предусматривал заключение первого контракта о прохождении военной службы на срок от двух до пяти лет. Поправка предусматривает возможность заключения контракта на срок не более года для участия в решении задач в период чрезвычайных обстоятельств или для участия в деятельности по борьбе с терроризмом за пределами России. Такая же возможность предоставляется для участия военнослужащих в походах кораблей.

Стоит отметить, что для военнослужащих, заключивших краткосрочный контракт, отменяется трехмесячный испытательный срок.

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