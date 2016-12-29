Перемирие в Сирии не будет распространено на курдов

Кроме того, организации признанные террористическими также не будут подпадать под действие перемирия

Дамаск, , 18:52 — REGNUM Общенациональное прекращение огня в Сирии, гарантом которого выступают Россия и Турция не будет распространяться на «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и курдские отряды народной самообороны (YPG), сообщает 29 декабря Reuters.

Выступая на пресс-конференции в Анкаре, Усама Абу Зейд, представитель боевиков, поддерживаемых Турцией, заявил, что курды также не будут частью сделки по Сирии.

Напомним, режим прекращения огня на всей территории Сирии начнется в полночь 30 декабря. Данное соглашение стало возможным благодаря трехсторонним переговорам между Ираном, Турцией и Россией в Астане. Стороны согласовали перечень тех организаций, на которые не будет распространяться соглашение о перемирии, в них войдут группировки, признанные террористическими Советом Безопасности ООН.