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Путин подписал указ об упразднении Спецстроя

Политика
Организационные мероприятия завершатся до 1 июля 2017 г

Москва, 29 Декабря 2016, 18:49 — REGNUM  Указ об упразднении Федерального агентства специального строительства (Спецстроя) подписал сегодня, 29 декабря, президент РФ Владимир Путин.

Ранее об упразднении Спецстроя объявил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу на итоговом заседании коллегии Минобороны 22 декабря. Вместо агентства созданы восемь федеральных государственных унитарных предприятий. Как сообщает пресс-служба главы государства, функцииупраздняемого агентства, 200 федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата передаются Министерству обороны РФ. Вооруженные силы РФ получают штатную численность военнослужащих и гражданского персонала инженерно-технических воинских формирований и дорожно-строительных воинских формирований при упраздняемом агентстве.

В ведение Минобороны передается федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства № 900 при Федеральном агентстве специального строительства» и федеральные государственные унитарные предприятия, находящиеся в ведении упраздняемого Федерального агентства специального строительства. Минобороны становится правопреемником упраздняемого агентства, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений.

Организационно-штатные мероприятия должны быть завершены до 1 июля 2017 г. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Минобороны: Спецстрой России упраздняется

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