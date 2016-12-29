ДНР: Провокация ВСУ закончилась гибелью троих диверсантов на минном поле

Донецк, , 18:17 — REGNUM Диверсионно-разведывательная группа ВСУ пыталась преодолеть оборонительные позиции армии ДНР и подорвалась на минном поле, сообщает официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

По информации Басурина, 28 декабря украинская диверсионно-разведывательная группа численностью до 10 человек пыталась пройти через позиции армии ДНР в районе поселка Крутая Балка Ясиноватского района. Выдвижение группы прикрывалось минометным и стрелковым огнем. Группа украинских диверсантов подорвалась на минном поле. Провокация завершилась гибелью на минном поле троих военнослужащих ВСУ.

Эдуард Басурин подчеркнул, что режим прекращения огня, оговоренный в тексте минских соглашений, украинской стороной не соблюдается. Вооруженные провокации происходят постоянно.

Напомним, с 18 декабря 2016 года украинские силовики при поддержке артиллерии в течение нескольких суток безуспешно пытались прорвать оборону народной милиции ЛНР в районе Калиновки под Дебальцево.

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