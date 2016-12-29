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Правительство Пермского края официально отправлено в отставку

Политика
Геннадий Тушнолобов сохраняет пост главы правительства в качестве и.о
Отставка
Иллюстрация: Pixabay.com
Отставка

Пермь, 29 Декабря 2016, 18:12 — REGNUM  Правительство Пермского края официально отправлено в отставку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

«Причиной ненадлежащего исполнения Правительством Пермского края своих полномочий стала оценка целевых показателей по реализации государственных программ. Правительство Пермского края, находящееся в отставке, продолжает действовать до формирования нового состава Правительства Пермского края», — говорится в сообщении пресс-службы.

По предварительным данным, нынешний глава кабмина Геннадий Тушнолобов пока сохраняет свой пост. Он будет в качестве исполняющего обязанности. Возможно, ему достанется пост и в новом правительстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM об отставке правительства губернатор Виктор Басаргин объявил 22 декабря. Тогда предполагалось, что он возглавит правительство нового состава. Что касается Геннадия Тушнолобова, то его СМИ поспешили отправить в отставку.

Местные эксперты тогда расценили отставку правительства ка ошибку Виктора Басаргина. А в интернете появилась петиция за то, чтобы вернуть на пост губернатора Прикамья Юрия Трутнева, который возглавлял регион с 2000 по 2004 год.

Читайте ранее в этом сюжете: Попытки реформы правительства Прикамья и угроза отставки Басаргина

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