Президент Латвии и посол РФ обсудили двухсторонние отношения

Рига, , 17:43 — REGNUM Президент Латвии Раймонд Вейонис и посол России в Латвии Александр Вешняков во время состоявшейся 28 декабря встречи сошлись во мнении о необходимости в 2017 году активизировать работу латвийско-российской межправительственной комиссии, сообщает LETA. Латвия обязалась организовать заседание комиссии в первой половине 2017 года.

Как сообщили в президентской пресс-службе, во время прощального визита Вешнякова стороны обсудили двухсторонние отношения Латвии и России, в том числе сотрудничество в области культуры, торговли, транспорта, борьбы с нелегальной миграцией и других сферах.

Стороны положительно оценили работу комиссии по демаркации латвийско-российской границы, которая в 2016 году закончила практическую работу по демаркации границы.

Президент и посол обсудили также политический диалог ЕС и России.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 16 августа 2016 года правительство Латвии утвердило состав латвийско-российской межправительственной комиссии — ее руководителем с латвийской стороны назначен министр сообщения Улдис Аугулис. Заместителем сопредседателя комиссии утвержден госсекретарь МИД Андрей Пилдегович. Также в состав комиссии входят представители министерств образования и науки, земледелия, культуры, экономики, иностранных дел, сообщения, охраны среды и регионального развития, внутренних дел, юстиции и финансов, а также Банка Латвии.

Напомним, Александр Вешняков начал работу в должности посла РФ в Латвии в феврале 2008 года. Ожидается, что в начале 2017 года его сменит Евгений Лукьянов.