«МИД Белоруссии почтил тех, кто стрелял в моего земляка» — Захарова молчит

Барнаул, , 17:34 — REGNUM «Нет ничего удивительного, что официальный представитель МИД России будет защищать честь мундира посла России в Минске. Нет ничего удивительного, что для этой защиты использованы звучные филологические обороты. Удивляет другое. Как при таком казалось бы внимании к белорусско-российским отношениям со стороны представителя МИД России остался без внимания очередной «посыл» из Минска в виде недавнего чествования главой МИД Белоруссии памяти грузинских убийц жителей Цхинвала и российских миротворцев», — такое мнение высказал известный алтайский краевед и журналист Евгений Платунов. Ему весьма интересно, будет ли все-таки вызван посол Белоруссии в Москве в МИД на Смоленской площади для «получения от него разъяснений»?

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«В 2008 году в Южной Осетии получил ранение (и стал Георгиевским кавалером) младший сержант контрактной службы Рустам Юнусов — житель города Бийска Алтайского края. Глава МИД Белоруссии, значит, почтил вниманием тех, кто стрелял в моего земляка и в мирных жителей Цхинвала. Как после этого воспринимать красивые слова о «союзном государстве России и Белоруссии»?» — задается вопросом Евгений Платунов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на недавнем брифинге в МИД РФ его официальный представитель Мария Захарова, заявила, что министерство разделяет мнение посла РФ в Белоруссии Александра Сурикова, поддержавшего задержание авторов агентства Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко, выступавших со статьями о внутренней политике, экономике и культуре Белоруссии. (Их обвиняют в разжигании межнациональной розни, в попытках «вбить клин» между народами России и Белоруссии).

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«Разделяем то, что было сказано послом. Употребление таких слов как «недонарод» или «недогосударство» в отношении Белоруссии и белорусов — конечно, недопустимо», — отметила Захарова.

При этом ИА REGNUM официально заявил, что слово «недонарод» НЕ употреблялось в публикациях ИА REGNUM ни в отношении белорусского, ни в отношении какого бы то ни было народа, и не могло употребляться в принципе, ибо это слово из нацистского словаря.

Слово же «недогосударство» употреблялось автором ИА REGNUM только в отношении Украины и тех, кто сознательно идут по её пути, — к русофобии, майдану и государственному перевороту, то есть отрицанию и уничтожению собственной государственности. И это также является осознанной позицией ИА REGNUM, как и многих других СМИ и журналистов. В редакции информагентства полагают, что Захарова, пользуясь служебным положением, совершила акт сознательной диффамации, распространила очевидную и преднамеренную ложь, оклеветав журналистов ИА REGNUM и агентство в целом.

В связи с вышеизложенным ИА REGNUM подает в суд иск к официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой о защите чести и достоинства, нанесении вреда деловой репутации агентства.

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