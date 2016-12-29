Четверг, 29 Декабря 2016 года
19:04:24 МСК

«МИД Белоруссии почтил тех, кто стрелял в моего земляка» — Захарова молчит

Политика
Алтайский журналист и краевед Евгений Платунов высказался по поводу позиции официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в отношении журналистов ИА REGNUM, задержанных в Белоруссии
Глава МИД Белоруссии почтил память грузинских агрессоров
Иллюстрация: Пресс-служба МИД Грузии
Глава МИД Белоруссии почтил память грузинских агрессоров

Барнаул, 29 Декабря 2016, 17:34 — REGNUM  «Нет ничего удивительного, что официальный представитель МИД России будет защищать честь мундира посла России в Минске. Нет ничего удивительного, что для этой защиты использованы звучные филологические обороты. Удивляет другое. Как при таком казалось бы внимании к белорусско-российским отношениям со стороны представителя МИД России остался без внимания очередной «посыл» из Минска в виде недавнего чествования главой МИД Белоруссии памяти грузинских убийц жителей Цхинвала и российских миротворцев», — такое мнение высказал известный алтайский краевед и журналист Евгений Платунов. Ему весьма интересно, будет ли все-таки вызван посол Белоруссии в Москве в МИД на Смоленской площади для «получения от него разъяснений»?

Читайте также: Глава МИД Белоруссии почтил память грузинских военных, погибших в 2008 году

«В 2008 году в Южной Осетии получил ранение (и стал Георгиевским кавалером) младший сержант контрактной службы Рустам Юнусов — житель города Бийска Алтайского края. Глава МИД Белоруссии, значит, почтил вниманием тех, кто стрелял в моего земляка и в мирных жителей Цхинвала. Как после этого воспринимать красивые слова о «союзном государстве России и Белоруссии»?» — задается вопросом Евгений Платунов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на недавнем брифинге в МИД РФ его официальный представитель Мария Захарова, заявила, что министерство разделяет мнение посла РФ в Белоруссии Александра Сурикова, поддержавшего задержание авторов агентства Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко, выступавших со статьями о внутренней политике, экономике и культуре Белоруссии. (Их обвиняют в разжигании межнациональной розни, в попытках «вбить клин» между народами России и Белоруссии).

Читайте также: Открытое письмо ИА REGNUM главе МИД России Сергею Лаврову

«Разделяем то, что было сказано послом. Употребление таких слов как «недонарод» или «недогосударство» в отношении Белоруссии и белорусов — конечно, недопустимо», — отметила Захарова.

При этом ИА REGNUM официально заявил, что слово «недонарод» НЕ употреблялось в публикациях ИА REGNUM ни в отношении белорусского, ни в отношении какого бы то ни было народа, и не могло употребляться в принципе, ибо это слово из нацистского словаря.

Слово же «недогосударство» употреблялось автором ИА REGNUM только в отношении Украины и тех, кто сознательно идут по её пути, — к русофобии, майдану и государственному перевороту, то есть отрицанию и уничтожению собственной государственности. И это также является осознанной позицией ИА REGNUM, как и многих других СМИ и журналистов. В редакции информагентства полагают, что Захарова, пользуясь служебным положением, совершила акт сознательной диффамации, распространила очевидную и преднамеренную ложь, оклеветав журналистов ИА REGNUM и агентство в целом.

В связи с вышеизложенным ИА REGNUM подает в суд иск к официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой о защите чести и достоинства, нанесении вреда деловой репутации агентства.

Читайте ранее в этом сюжете: ИА REGNUM подает в суд на Марию Захарову за клевету

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии
Главное сегодня
NB!
29.12.16
Радио REGNUM: второй выпуск за 29 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
29.12.16
«Мирные переговоры: гарантии нет, что все получится»
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
Владимирский губернатор обвинила мэрию в смерти предпринимателя
ВладимирРоссия Судьба общественного транспорта в городах России Общество
NB!
29.12.16
Клименко «сменил позицию» по возможному отключению России от интернета
МоскваРоссия Интернет Общество
NB!
29.12.16
«То, что нам кажется предательством, для МИД РФ — нормальная практика»
НовосибирскРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Сирийская оппозиция готова присоединиться к режиму прекращения огня — СМИ
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
Руслан КостюкОт «партии власти» — в политические маргиналы: Греция
Афины Греция Социализм в современной Южной Европе Политика
NB!
29.12.16
Навстречу Первомаю: Албин назвал новый срок завершения работ по стадиону
Санкт-ПетербургРоссия Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге Общество
NB!
29.12.16
Режим прекращения огня в Сирии начнется с 00:00 30 декабря — Шойгу
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
Авигдор Эскин«Свинья Обамы» против Израиля: прецедент для Крыма, Курил, Калининграда и..
Тель-АвивИзраиль Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
29.12.16
Тарифы и надбавки на мусор: закулисное «Управление отходами» в Чувашии
ЧебоксарыРоссия Проблемы мусорных свалок и новый полигон ТБО в Чувашии Экономика
NB!
29.12.16
Крохи, и те не дают: учителя массово бросают работу из-за невыплаты зарплат
ЧитаРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Политика
NB!
29.12.16
Путин: Подписаны документы о прекращении огня в Сирии
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
Достигнуты договоренности по прекращению огня в Сирии — Путин
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
«Публичный медийный скандал с Марией Захаровой не повысит авторитет МИД РФ»
СаратовРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Минобороны РФ: Версия крушения Ту-154 из-за теракта пока не снимается
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
29.12.16
«МИД России боится обострять отношения с Минском по газовому спору»
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
«У МИД России в Белоруссии никакой долгосрочной стратегии нет»
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Путин обсудил с главой Египта возобновление авиасообщения
МоскваРоссия Приостановка авиасообщения с Египтом Политика
NB!
29.12.16
Станислав СтремидловскийУкраина региональная: без друзей и с ненавистью к России и Польше
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
29.12.16
Александр ШпунтРоссия отказывается от нефти Уганды
МоскваРоссия Ситуация в Африке Политика
NB!
29.12.16
Яков РудьДуда против Порошенко и Бандеры: кто кого?
КиевУкраина Украина и Польша Политика
ещё главное