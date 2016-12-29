Украина призвала членов ООН усилить давление на Россию

МИД Украины обвинил Россию в арестах украинцев по политическим мотивам

Киев, , 17:26 — REGNUM МИД Украины заявил, что в России по политическим мотивам задержаны 17 украинцев и призвал членов ООН усилить давление на Москву, сообщается на сайте украинского дипломатического ведомства.

Киев выразил России категорический протест в связи с незаконными и политически мотивированными задержаниями, обысками и арестами украинцев.

МИД Украины заявил, что располагает информацией о политически мотивированном задержании не менее 17 украинцев.

Развивая тему, внешнеполитическое ведомство Украины призвало Россию освободить всех упомянутых заключённых украинцев, а государствам — членам ООН — Киев предложил совершить «дальнейшие консолидированные шаги для усиления давления на Российскую Федерацию».

СМИ неоднократно сообщали, что на Украине, в т.ч. на Донбассе, действуют «секретные тюрьмы». При этом киевские власти их наличие опровергают. Ранее британская The Times опубликовала заявления помощника генсекретаря ООН по правам человека Ивана Шимоновича о том, что СБУ массово задерживает ополченцев и систематически применяет к ним пытки.

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