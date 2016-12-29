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«Мирные переговоры: гарантии нет, что все получится»

Политика
Правительство Сирии и вооруженная оппозиция подписали соглашения о прекращении огня
Флаг Сирии
Nicolas Raymond
Флаг Сирии

Москва, 29 Декабря 2016, 17:04 — REGNUM  От прекращения огня в Сирии выиграют все. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 декабря, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Конечно нет никакой гарантии, что все получится, и вооруженная оппозиция на том или ином этапе не сорвет переговоры, но попробовать в любом случае надо», — считает сенатор. «Тем более что мирному разрешению конфликта в Сирии есть только одна альтернатива — война всех против всех, которая может продлиться сколько угодно долго», — говорит парламентарий.

По мнению Клинцевича, предложение Минобороны сократить военное присутствие в Сирии тоже следует рассматривать в контексте переговоров. «Одновременно мы исходим из принципа «разумной достаточности»: для достижения цели используется лишь то количество ресурсов, которое необходимо, и не больше. А в данном случае речь идет не только и не столько о каких-то материальных ресурсах, речь идет о российских ребятах, ежедневно рискующих жизнью. В Сирии не должно остаться не одного «лишнего» нашего военнослужащего», — уверен сенатор.

Правительство Сирии и вооруженная оппозиция подписали соглашения о прекращении огня, сообщил президент России Владимир Путин. Документы между правительством и оппозицией в Сирии были подписаны несколько часов назад. Речь идет о прекращении огня, комплексе мер по контролю за режимом прекращения огня и заявлении о готовности к началу мирных переговоров по урегулированию ситуации в стране.

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