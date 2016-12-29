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В Тунисе ликвидирована ячейка Аль-Каиды

Политика
Ячейка насчитывала 10 человек, включая двух женщин
Террористы
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Террористы

Тунис, 29 Декабря 2016, 17:02 — REGNUM  Тунисские силы безопасности заявили, что они разгромили ячейку Аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в РФ), объединяющую 10 человек, сообщает 29 декабря Reuters.

Министерство внутренних дел в своем заявлении сообщило, что террористы общались между собой посредством зашифрованных сообщений, целью их было проведение «террористических операций».

Ячейка имела связи с Окба Ибн Нафаа, группировкой связанной с Аль-Каидой, место дислокации которой находится близ алжирской границы. Членами ликвидированной группировки были люди от 25 до 45 лет, включая двух женщин.

Тунис отчаянно борется с террористической угрозой начиная с 2011 года, издержки борьбы проявляются в крупных террористических актах, так в прошлом году их было три. В одном из них, на пляже города Сус 26 июня 2015 года, погибло 38 иностранных туристов.

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