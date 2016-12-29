Экс-глава Аппарата президента Киргизии вышел на свободу досрочно

Бишкек, , 16:54 — REGNUM Первомайский районный суд Бишкека одобрил условно-досрочное освобождение экс-руководителя Аппарата президента Киргизии Данияра Нарымбаева, осужденного за мошенничество и вымогательство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 29 декабря, в данном судебном органе.

Отметим, что ходатайство об освобождении бывшего высокопоставленного чиновника на рассмотрение суда представил начальник следственного изолятора Госкомитета нацбезопасности республики Болот Шабданбеков.

В соответствии с решением председательствовавшего на заседании судьи Эмиля Кайыпова, Данияра Нарымбаева выпустили на свободу прямо из зала суда.

ИА REGNUM напоминает, что 15 июля 2015 года сотрудники киргизских спецслужб задержали с поличным депутата парламента Киргизии Хаджимурата Коркмазова, вымогавшего у дочери бывшего мэра Бишкека Наримана Тюлеева $200 тыс. (свыше 12,1 млн рублей по текущему курсу) за оказание содействия в положительном решении его уголовного дела в Верховном суде.

Парламентарий на допросе заявил о том, что эти деньги предназначались Данияру Нарымбаеву, занимавшему в тот момент должность руководителя Аппарата президента Киргизской Республики. Последний в итоге также был арестован и обвинен в вымогательстве и мошенничестве.

27 ноября 2015 года суд первой инстанции приговорил Данияра Нарымбаева к трем годам лишения свободы с конфискацией имущества, а Хаджимурата Коркмазова — к полутора годам лишения свободы с конфискацией имущества. Срок наказания бывший чиновник и экс-депутат должны были отбывать в колонии усиленного режима. 24 мая 2016 года Бишкекский городской суд пересмотрел это уголовное дело и оставил в силе решение судебного органа первой инстанции.

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