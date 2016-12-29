Четверг, 29 Декабря 2016 года
17:35:17 МСК

Экс-глава Аппарата президента Киргизии вышел на свободу досрочно

Политика
Причины, по которым бывшего высокопоставленного чиновника освободили раньше положенного срока, неизвестны

Бишкек, 29 Декабря 2016, 16:54 — REGNUM  Первомайский районный суд Бишкека одобрил условно-досрочное освобождение экс-руководителя Аппарата президента Киргизии Данияра Нарымбаева, осужденного за мошенничество и вымогательство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 29 декабря, в данном судебном органе.

Отметим, что ходатайство об освобождении бывшего высокопоставленного чиновника на рассмотрение суда представил начальник следственного изолятора Госкомитета нацбезопасности республики Болот Шабданбеков.

В соответствии с решением председательствовавшего на заседании судьи Эмиля Кайыпова, Данияра Нарымбаева выпустили на свободу прямо из зала суда.

ИА REGNUM напоминает, что 15 июля 2015 года сотрудники киргизских спецслужб задержали с поличным депутата парламента Киргизии Хаджимурата Коркмазова, вымогавшего у дочери бывшего мэра Бишкека Наримана Тюлеева $200 тыс. (свыше 12,1 млн рублей по текущему курсу) за оказание содействия в положительном решении его уголовного дела в Верховном суде.

Парламентарий на допросе заявил о том, что эти деньги предназначались Данияру Нарымбаеву, занимавшему в тот момент должность руководителя Аппарата президента Киргизской Республики. Последний в итоге также был арестован и обвинен в вымогательстве и мошенничестве.

27 ноября 2015 года суд первой инстанции приговорил Данияра Нарымбаева к трем годам лишения свободы с конфискацией имущества, а Хаджимурата Коркмазова — к полутора годам лишения свободы с конфискацией имущества. Срок наказания бывший чиновник и экс-депутат должны были отбывать в колонии усиленного режима. 24 мая 2016 года Бишкекский городской суд пересмотрел это уголовное дело и оставил в силе решение судебного органа первой инстанции.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-главу Аппарата президента Киргизии приговорили к трем годам тюрьмы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция
Главное сегодня
NB!
29.12.16
Владимирский губернатор обвинила мэрию в смерти предпринимателя
ВладимирРоссия Судьба общественного транспорта в городах России Общество
NB!
29.12.16
Клименко «сменил позицию» по возможному отключению России от интернета
МоскваРоссия Интернет Общество
NB!
29.12.16
«То, что нам кажется предательством, для МИД РФ — нормальная практика»
НовосибирскРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Сирийская оппозиция готова присоединиться к режиму прекращения огня — СМИ
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
Теракт в Берлине: Число жертв могло быть гораздо больше
БерлинГермания Теракты в Германии Общество
NB!
29.12.16
Руслан КостюкОт «партии власти» — в политические маргиналы: Греция
Афины Греция Социализм в современной Южной Европе Политика
NB!
29.12.16
Режим прекращения огня в Сирии начнется с 00:00 30 декабря — Шойгу
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
Авигдор Эскин«Свинья Обамы» против Израиля: прецедент для Крыма, Курил, Калининграда и..
Тель-АвивИзраиль Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
29.12.16
Тарифы и надбавки на мусор: закулисное «Управление отходами» в Чувашии
ЧебоксарыРоссия Проблемы мусорных свалок и новый полигон ТБО в Чувашии Экономика
NB!
29.12.16
Крохи, и те не дают: учителя массово бросают работу из-за невыплаты зарплат
ЧитаРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Политика
NB!
29.12.16
Путин согласился с предложением сократить военное присутствие РФ в Сирии
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
Путин: Подписаны документы о прекращении огня в Сирии
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
«Публичный медийный скандал с Марией Захаровой не повысит авторитет МИД РФ»
СаратовРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Минобороны РФ: Версия крушения Ту-154 из-за теракта пока не снимается
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
29.12.16
«МИД России боится обострять отношения с Минском по газовому спору»
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
«У МИД России в Белоруссии никакой долгосрочной стратегии нет»
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
В Дагестане задержана группа террористов, готовивших теракты в Москве
МахачкалаРоссия Боевики в Дагестане Происшествия
NB!
29.12.16
Путин обсудил с главой Египта возобновление авиасообщения
МоскваРоссия Приостановка авиасообщения с Египтом Политика
NB!
29.12.16
Александр ШпунтРоссия отказывается от нефти Уганды
МоскваРоссия Ситуация в Африке Политика
NB!
29.12.16
Яков РудьДуда против Порошенко и Бандеры: кто кого?
КиевУкраина Украина и Польша Политика
NB!
29.12.16
Референдуму в Южной Осетии — новую повестку дня! Обращение Э. Д. Кокойты
ЦхинвалЮжная Осетия Референдум о присоединении Южной Осетии к России Политика
NB!
29.12.16
Благополучие республики и бедность людей: экономические итоги Якутии-2016
ЯкутскРоссия Итоги 2016 года Экономика
ещё главное