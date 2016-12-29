Четверг, 29 Декабря 2016 года
17:34:09 МСК

К режиму перемирия присоединились 7 группировок боевиков — Минобороны РФ

Политика
Группировки умеренной оппозиции контролируют значительные территории в северной и центральной части Сирии

Москва, 29 Декабря 2016, 16:39 — REGNUM  Минобороны России опубликовало список вооруженных группировок в Сирийской Арабской Республике, присоединившихся к режиму перемирия с 00 часов 00 минут местного времени 30 декабря 2016 года, сообщили в министерстве обороны России.

В список вошли 7 вооруженных группировок в Сирийской Арабской Республике:

1. «Фейлак аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В состав группировки входят 19 отрядов. Общая численность боевиков «Фейлак аш-Шам» достигает более 4 тыс. человек.

2. «Ахрар аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В состав движения входят более 80 отрядов. Общая численность боевиков составляет около 16 тыс. человек.

3. «Джейш иль-Ислам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В состав «Джейш аль-Ислам» входят 64 отряда. Общая численность боевиков — около 12 тыс. человек.

4. «Сувар аги-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В состав группировки входят 8 батальонов. Общая численность — около 2,5 тыс. человек.

5. «Джейш аль-Муджахидин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В состав группировки входят 13 отрядов. Общая численность группировки — около 8 тыс. человек.

6. «Джейш Идлиб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В состав группировки входят 3 крупных отряда. Общая численность — более 6 тыс. человек.

7. «Алъ-Джабхат аьи-Шамия» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Состоит из 5 крупных отрядов. Общая численность — около 3 тыс. человек.

Группировки умеренной оппозиции контролируют значительные территории в северной и центральной части Сирии. Отряды группировки ведут боевые действия в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск.

Читайте также: Режим прекращения огня в Сирии начнется с 00:00 30 декабря — Шойгу

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что режим прекращения огня в Сирии начнется с 00:00 30 декабря.

Читайте также: Сирийская оппозиция готова присоединиться к режиму прекращения огня — СМИ

Напомним, президент РФ Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии. Второй документ — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
Главное сегодня
NB!
29.12.16
Владимирский губернатор обвинила мэрию в смерти предпринимателя
ВладимирРоссия Судьба общественного транспорта в городах России Общество
NB!
29.12.16
Клименко «сменил позицию» по возможному отключению России от интернета
МоскваРоссия Интернет Общество
NB!
29.12.16
«То, что нам кажется предательством, для МИД РФ — нормальная практика»
НовосибирскРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Сирийская оппозиция готова присоединиться к режиму прекращения огня — СМИ
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
Теракт в Берлине: Число жертв могло быть гораздо больше
БерлинГермания Теракты в Германии Общество
NB!
29.12.16
Руслан КостюкОт «партии власти» — в политические маргиналы: Греция
Афины Греция Социализм в современной Южной Европе Политика
NB!
29.12.16
Режим прекращения огня в Сирии начнется с 00:00 30 декабря — Шойгу
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
Авигдор Эскин«Свинья Обамы» против Израиля: прецедент для Крыма, Курил, Калининграда и..
Тель-АвивИзраиль Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
29.12.16
Тарифы и надбавки на мусор: закулисное «Управление отходами» в Чувашии
ЧебоксарыРоссия Проблемы мусорных свалок и новый полигон ТБО в Чувашии Экономика
NB!
29.12.16
Крохи, и те не дают: учителя массово бросают работу из-за невыплаты зарплат
ЧитаРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Политика
NB!
29.12.16
Путин согласился с предложением сократить военное присутствие РФ в Сирии
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
Путин: Подписаны документы о прекращении огня в Сирии
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
«Публичный медийный скандал с Марией Захаровой не повысит авторитет МИД РФ»
СаратовРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Минобороны РФ: Версия крушения Ту-154 из-за теракта пока не снимается
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
29.12.16
«МИД России боится обострять отношения с Минском по газовому спору»
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
«У МИД России в Белоруссии никакой долгосрочной стратегии нет»
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
В Дагестане задержана группа террористов, готовивших теракты в Москве
МахачкалаРоссия Боевики в Дагестане Происшествия
NB!
29.12.16
Путин обсудил с главой Египта возобновление авиасообщения
МоскваРоссия Приостановка авиасообщения с Египтом Политика
NB!
29.12.16
Александр ШпунтРоссия отказывается от нефти Уганды
МоскваРоссия Ситуация в Африке Политика
NB!
29.12.16
Яков РудьДуда против Порошенко и Бандеры: кто кого?
КиевУкраина Украина и Польша Политика
NB!
29.12.16
Референдуму в Южной Осетии — новую повестку дня! Обращение Э. Д. Кокойты
ЦхинвалЮжная Осетия Референдум о присоединении Южной Осетии к России Политика
NB!
29.12.16
Благополучие республики и бедность людей: экономические итоги Якутии-2016
ЯкутскРоссия Итоги 2016 года Экономика
ещё главное