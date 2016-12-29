К режиму перемирия присоединились 7 группировок боевиков — Минобороны РФ

Группировки умеренной оппозиции контролируют значительные территории в северной и центральной части Сирии

Москва, , 16:39 — REGNUM Минобороны России опубликовало список вооруженных группировок в Сирийской Арабской Республике, присоединившихся к режиму перемирия с 00 часов 00 минут местного времени 30 декабря 2016 года, сообщили в министерстве обороны России.

В список вошли 7 вооруженных группировок в Сирийской Арабской Республике:

1. «Фейлак аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В состав группировки входят 19 отрядов. Общая численность боевиков «Фейлак аш-Шам» достигает более 4 тыс. человек.

2. «Ахрар аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В состав движения входят более 80 отрядов. Общая численность боевиков составляет около 16 тыс. человек.

3. «Джейш иль-Ислам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В состав «Джейш аль-Ислам» входят 64 отряда. Общая численность боевиков — около 12 тыс. человек.

4. «Сувар аги-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В состав группировки входят 8 батальонов. Общая численность — около 2,5 тыс. человек.

5. «Джейш аль-Муджахидин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В состав группировки входят 13 отрядов. Общая численность группировки — около 8 тыс. человек.

6. «Джейш Идлиб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В состав группировки входят 3 крупных отряда. Общая численность — более 6 тыс. человек.

7. «Алъ-Джабхат аьи-Шамия» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Состоит из 5 крупных отрядов. Общая численность — около 3 тыс. человек.

Группировки умеренной оппозиции контролируют значительные территории в северной и центральной части Сирии. Отряды группировки ведут боевые действия в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что режим прекращения огня в Сирии начнется с 00:00 30 декабря.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии. Второй документ — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.