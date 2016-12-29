Мелкий бизнес Литвы с тревогой ждёт 2017 год

Вильнюс, , 16:37 — REGNUM Литовские предприниматели встречают 2017 год осторожно. 53% мелких и средних предприятий прогнозируют, что в следующем году доходы бизнеса останутся на уровне 2016 года, 25% надеются на рост прибыли, а каждое шестое предприятие опасается сокращения доходов, сообщили ИА REGNUM сегодня, 29 декабря, в банке Citadele.

Согласно результатам опроса 500 мелких и средних предприятий, проведенного компанией Spinter tyrimai по заказу банка Citadele, в 2017 году большей прибыли ждут промышленники, а также компании, в которых работает более 50 сотрудников. Год Огненного Петуха больше всего беспокойства вызывает у мелких предприятий.

«В группе предприятий, в которых работает менее 10 сотрудников, всего 22% предпринимателей прогнозируют в 2017 году рост доходов. Между тем в группе предприятий, где работает от 51 до 250 сотрудников, на рост прибыли надеются 47% руководителей компании. Такие разные настроения предпринимателей — еще один индикатор, говорящий о необходимости направить инструменты стимулирования бизнеса в самые мелки предприятия страны», — сказала директор Департамента бизнес-клиентов банка Citadele Гедре Кубилюнене.

Проведенное в Литве и Латвии по инициативе Citadele исследование индекса доверия бизнеса Citadele Index также свидетельствует о пессимистическом настроении, преобладающем среди мелких предприятий. По данным за сентябрь, индекс доверия литовских предприятий, в которых работает более 250 сотрудников, достигает 57,19%, между тем в предприятиях, где работает менее 10 сотрудников, он составляет 49,04% — ниже 50%, отмечающих грань оптимизма.

Проведенный в Литве опрос мелких и средних предприятий показал, что в следующем году на рост доходов чаще надеются компании промышленного сектора, между тем прогнозы поставщиков услуг и торговцев куда более скромные. В 2017 году рост доходов прогнозируют 35% промышленных предприятий, 24% торговых предприятий, 23% предприятий, предоставляющих услуги. 20% торговых предприятий считают, что доходы в 2017 году будут сокращаться, а в промышленном секторе пессимистические прогнозы преобладают в 9% предприятий.