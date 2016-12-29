Турция и Россия будут гарантами мира в Сирии

Террористические организации не подпадают под соглашение о прекращении огня

Астана, , 16:32 — REGNUM Турция и Россия будут гарантами общенационального перемирия в Сирии, которое вступит в силу в полночь 30 декабря, сообщает 29 декабря Reuters.

Анкара заявила, что соглашение о прекращении огня исключает группы, признанные СБ ООН в качестве террористических. Также турецкая сторона отметила важность влияния тех стран, к мнению которых прислушиваются различные бандформирования, подпадающие под условия перемирия.

«С этим соглашением, стороны договорились прекратить все боевые действия, включая воздушные», — заявил министр иностранных дел Турции.

В ближайшее время представители сирийского правительства должны встретиться с оппозицией в Астане, чтобы договориться о назначении стран-гарантов подписанного соглашения.