Турция и Россия будут гарантами мира в Сирии
Астана, 29 Декабря 2016, 16:32 — REGNUM Турция и Россия будут гарантами общенационального перемирия в Сирии, которое вступит в силу в полночь 30 декабря, сообщает 29 декабря Reuters.
Анкара заявила, что соглашение о прекращении огня исключает группы, признанные СБ ООН в качестве террористических. Также турецкая сторона отметила важность влияния тех стран, к мнению которых прислушиваются различные бандформирования, подпадающие под условия перемирия.
«С этим соглашением, стороны договорились прекратить все боевые действия, включая воздушные», — заявил министр иностранных дел Турции.
В ближайшее время представители сирийского правительства должны встретиться с оппозицией в Астане, чтобы договориться о назначении стран-гарантов подписанного соглашения.
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