Голодовка омского депутата: «Ее никто не обижал, она сама обиделась»

Декан факультета гуманитарного образования ОмГТУ Михаил Машкарин считает, что «неудобную ситуацию» с голодовкой депутата могут припомнить справороссам в следующем году

Омск, , 15:54 — REGNUM Депутат горсовета Омска от фракции «Справедливая Россия» Елена Свешникова продолжает голодовку из-за, по ее мнению, неправомерного взыскания с нее более 160 тыс. рублей за коммунальные услуги.

Между тем на акцию протеста депутата отреагировали в муниципальном парламенте, распространив следующее заявление: «Омский городской совет против политизирования личных проблем».

Известно, что уведомление от депутата Свешниковой о проведении девятисуточной голодовки в здании горсовета в кабинете фракции партии «Справедливая Россия» поступило на имя спикера Галины Горст 22 декабря. Депутат в качестве причины указала то, что она не согласна «с предпринятыми в отношении нее и членов ее семьи мерами судебного и исполнительного производства по взысканию долгов за коммунальные услуги». По словам Свешниковой, «предпринятая акция протеста не связана ни с депутатской деятельностью, ни с деятельностью Омского городского совета».

«Депутаты Омского городского совета не поддерживают акцию. Коллеги по партии считают, что поведение Елены Свешниковой не соответствует позиции «Справедливой России» и ее фракции в Омском городском совете. Оценив действия Е. И. Свешниковой, как недопустимые для депутата, фракцией принято решение о лишении ее полномочий руководителя. Новым руководителем фракции партии «Справедливая Россия» в Омском городском совете избрана Ирина Матвеенко», — говорится в сообщении муниципального парламента.

Из заявления следует, что вопросы, поднимаемые Еленой Свешниковой, носят частный характер и не относятся к депутатской деятельности. Они «могут быть урегулированы в правовом поле и не должны переводиться в политическую плоскость».

В горсовете подчеркнули, что пытались убедить депутата прекратить голодовку. Однако 26 декабря она повторно уведомила горсовет о продолжении акции: «Елене Ивановне повторно даны разъяснения о частном характере ее акции и об отсутствии прямых полномочий Омского городского совета по изменению федерального законодательства».

«Когда я узнал о ситуации депутата горсовета Елены Свешниковой, мне стало очень неприятно. Потому что я знаю, что когда бабушки и дедушки получают свою крошечную пенсию, они сразу идут платить свои последние копейки за коммунальные услуги. А тут идет речь о приличной сумме долга, а Свешникова, на минуточку, является депутатом от партии, которая называется «Справедливая Россия», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог, декан факультета гуманитарного образования ОмГТУ Михаил Машкарин.

«С моей точки зрения, это позорная ситуация. Ей не следует изображать из себя обиженную, надо действовать так, как положено. Как все законопослушные граждане, она обязана оплачивать потребленные услуги ЖКХ. Поэтому я считаю, что она своими действиями наносит колоссальный урон авторитету партии «Справедливая Россия». А, в свою очередь, действия ее коллег по фракции — совершенно нормальная реакция. Это не тот случай, когда нужно объявлять голодовку. Ее никто не обижал, она сама обиделась», — сказал Михаил Машкарин.

«Более того, я считаю, что оппоненты из других фракций могут сейчас потирать руки. Я уверен, что уже в следующем году, когда будут выборы депутатов горсовета, справороссам эту ситуацию припомнят», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

Добавим, выборы депутатов Омского городского Совета пятого созыва состоялись 4 марта 2012 года. На выборах 2012 года была применена смешанная система голосования. 20 депутатов были выбраны по партийным спискам и 20 — по одномандатным округам. 16 декабря 2015 года депутат Евгений Мавлютов сложил с себя полномочия, и его место по партийным спискам заняла Елена Свешникова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что многодетная мать, депутат горсовета от фракции «Справедливая Россия» Елена Свешникова, накопив задолженность за потребление тепла, света и горячей воды в 164 тысячи рублей, объявляет голодовку. О задолженности депутата ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП). В ходе рейда судебные приставы произвели опись и арестовали имущество депутата.

Однако Елена Свешникова заявила о том, что действия судебных приставов неправомерны. По ее словам, платить за жилье должен собственник, которым является муниципалитет, а договор соцнайма с ней до сих пор не заключен. Также она указывает на то, что в в сумму долга (более 160 тыс. руб.) закралась арифметическая ошибка в размере 40 тысяч рублей. Решение суда о взыскании задолженности Свешникова считает незаконным.

Тем временем, омский правозащитник и общественный деятель Валентин Кузнецов сегодня, 29 декабря, разослал информацию о том, что 5 января на Театральной площади в Омске пройдет митинг в поддержку Елены Свешниковой, «объявившей девятидневную голодовку против судебного беспредела в судах». Уточняется, что акцию протеста проведет «ОРОО «Омский областной комитет по правам человека» с равноправным участием политических партий и общественных организаций».

Читайте ранее в этом сюжете: В Омске депутат-должница за ЖКУ объявила голодовку