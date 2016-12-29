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Русские за рубежом требуют введения закона о репатриации

Политика
В России фактически действует политика сдерживания возвращения соотечественников на свою родину
Шлагбаум
Иллюстрация: Geograph.org.uk
Шлагбаум

Москва, 29 Декабря 2016, 17:56 — REGNUM  Число участников инициативы, направленной на упрощение программы переселения соотечественников и упрощения процесса получения гражданства РФ стремительно растет — соответствующую петицию президенту России Владимиру Путину подписали уже более 12 тыс. человек. На фоне заявлений властей о российской нации этнические русские до сих пор лишены каких-либо привилегий и льгот для получения документов при возвращении на родину, заявил инициатор инициативы Юрий Добрынин.

«Стоит соотечественнику начать оформлять документы на получение гражданства РФ, как вдруг он понимает, что из театра с роскошными декорациями попал за кулисы, где он реально никому не нужен», — говорится в петиции.

Миграционные законы в первую очередь ставят этнических русских на одну ступень с мигрантами из других стран — преимущественного права приобретения гражданства по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности в России не установлено.

В России действует программа возвращения соотечественников в Россию, однако, по словам авторов обращения, она больше «напоминает вербовку трудовых ресурсов» для того, чтобы решить проблему с дефицитом кадров в проблемных регионах. Кроме того, эта система работает очень медленно и неэффективно по причине вялого участия в ней представителей дипломатических миссий.

При этом многие из тех, кто переехал в Россию и получил российское гражданство, в конечном счете все равно работают не по той специальности, по какой они были одобрены в министерстве труда, констатируются в петиции.

В ответ соотечественники предлагают организовать такую систему, где заявка на переселение по упрощенной и быстрой «схеме возвращения» бы оформлялась через выбор желаемого региона, даже если согласно квотам Минтруда там отсутствуют подходящие для соотечественника рабочие места. По мнению авторов петиции, при желании проблема с выдачей гражданства могла быть давно решена, что наглядно видно на примере Абхазии и Крыма.

«Пока процессу переселения русских соотечественников не будет придан упрощенный репатриационный статус — как в ФРГ для природных немцев, или как в Израиле для евреев, или хотя бы как в Польше для поляков, — то не стоит ждать успеха от программы, и отдачи от непонятно куда вкладываемых миллиардов», — подчеркивается в сообщении.

«Трудно найти слова, чтобы адекватно выразить переживания возвращающихся в Россию соотечественников. Это очевидная несправедливость, по каким угодно меркам — не признавать гражданство России за русскими по крови, по рождению, никогда не отказывавшимися от этой земли», — заявил автор петиции Юрий Добрынин.

Хотя инициатива не имеет юридической силы, авторы надеются, что при достаточно большом количестве подписавшихся проблема привлечет внимание президента России Владимира Путина, председателя правительства России Дмитрия Медведева и руководящих чиновников Министерства труда и социальной защиты РФ.

Отметим, что согласно официальным данным, в России без определенного правового статуса проживает порядка 5 тыс. соотечественников-переселенцев, однако общественные организации называют числа порядка сотен тыс. человек.

В целях решения этой проблемы 8 декабря на заседании Президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека заместитель председателя СПЧ Евгений Бобров представил президенту предложения об «иммиграционной амнистии» для соотечественников, проживающих в России без правового статуса.

Кроме того, 9 декабря Государственная дума приняла в трех чтениях законопроект о продлении на три года главы 8.1 Закона о гражданстве РФ, которая предусматривает упрощенную процедуру гражданства для тех соотечественников, въехавших в Россию до 2002 года.

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Госпрограмма содействия переселению соотечественников
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