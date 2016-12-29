Видео задержания пособников ИГ в Дагестане появилось в Сети

Москва, , 15:38 — REGNUM ФСБ опубликовала видеозапись оперативной съёмки задержания пособников террористической группировки «Исламской государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дагестане.

Сначала на видеозаписи показано помещение, где были взяты подозреваемые в причастности к террористической деятельности. Несколько человек лежат на ковре со связанными руками.

Затем показано, как задержанных ведут в автомобиль. Самая большая часть видео посвящена осмотру изъятого у задержанных: показано большое количество оружия, боеприпасов, материалов для изготовления взрывчатки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 декабря ФСБ задержала в Дагестане семь пособников ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), планировавших совершить серию терактов в Москве и Московской области.

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