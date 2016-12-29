Литва вручила ноту белорусскому послу после инцидента на БелАЭС

Вильнюс, , 15:29 — REGNUM Внешнеполитическое ведомство Литвы вручило ноту послу Белоруссии в стране Александру Королю с просьбой в короткие сроки предоставить подробные сведения о происшествии на строящейся Белорусской АЭС, связанном с корпусом реактора. Соответствующее сообщение опубликовано 29 декабря на сайте МИД Литвы.

«В ноте, врученной послу Беларуси, содержится просьба тщательно расследовать данный инцидент и информировать Литву, соседние государства и Международное агентство по атомной энергетике о результатах расследования», — говорится в сообщении.

Литовская сторона также высказала озабоченность в связи с тем, что этот инцидент на строящейся станции в городе Островец стал уже шестым. Отмечается, что о ЧП Литве стало известно не из официальных белорусских источников, а из публикаций в СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря стало известно о нештатной ситуации, произошедшей при перевозке корпуса реактора. Во время маневров на железной дороге защитный металлический транспортный кожух устройства задел опору контактной сети, сам корпус реактора повреждений не получил.

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