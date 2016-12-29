Главным событием 2016 года премьер-министр Грузии считает выборы

Георгий Квирикашвили утверждает, что 2017 год будет для страны очень хорошим

Тбилиси, , 15:26 — REGNUM Главным событием уходящего 2016 года премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили считает парламентские выборы, которые, по его оценке, были действительно свободными и демократическими и завершились победой «Грузинской мечты». Об этом премьер заявил на заседании правительства Грузии 29 декабря.

Главным достижением своего правительства и своей партии он назвал возвращение стране и гражданам свободы.

«Мы вернули себе главное — нашу свободу, в самом широком понимании этого слова, права человека. Тот прогресс, который достигнут нами в этом направлении, отмечен многими международными институтами», — пояснил Квирикашвили.

Что касается наступающего, 2017 года, он, по определению грузинского премьера, будет очень хорошим, и в этом году правительство начнет осуществление реформ, которые крайне необходимы стране и ее гражданам.

«Перед нашей страной все еще стоят значительные вызовы, и для преодоления этих вызовов нами избран абсолютно правильный путь. У наших граждан не очень радостная жизнь, и мы разделяем их положение, но мы также понимаем необходимость тех реформ, которые осуществляем. Это правильный путь, который дает нам основания для оптимизма. Это абсолютно материальный оптимизм, он прямо трансформируется в энергию, которая очень нужна нашим гражданам. Поэтому еще раз хочу повторить: да, 2017 год будет очень хорошим годом», — подчеркнул Георгий Квирикашвили.