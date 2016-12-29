«Рассчитываем, что перемирие в Сирии будет соблюдаться всеми сторонами»

Москва, , 15:19 — REGNUM Подписание соглашения по прекращению огня в Сирии между правительством Башара Асада и оппозицией является большой дипломатической, военной и политической победой, одержанной при поддержке России, принимающей самое активное участие в процессе урегулирования сирийского конфликта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 декабря, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Россия вновь подтвердила лидерство в международной миротворческой деятельности», — отметил парламентарий.

Важно, что в деятельности по урегулированию ситуации в Сирии Россию поддерживают такие разные страны как Турция и Иран, указал депутат.

«Инициатива Москвы, подержанная Анкарой и Тегераном, по введению всеобъемлющего перемирия на территории Сирии является важнейшим шагом на пути к политическому урегулированию в стране и нормализации ситуации на всем Ближнем Востоке», — говорит Железняк.

«Действующая коалиция России, Турции и Ирана уже продемонстрировала свою эффективность, наши страны заинтересованы в установлении мира и стабильности в Сирии. Мы рассчитываем, что всеобщее перемирие в Сирии будет соблюдаться всеми сторонами», — отметил он, подчеркнув, что переход к ответственному переговорному процессу способен вернуть жизнь в Сирии в цивилизованное русло. «Это также создаст условия для окончательной ликвидации оставшихся террористических групп, не желающих сложить оружие», — заключил он.

Достигнуты договоренности по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры, сообщил президент РФ Владимир Путин.Режим прекращения огня в Сирии вступит в силу с 00.00 30 декабря, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Владимир Владимирович, с вашего позволения мы тогда подтверждаем режим прекращения огня с нуля часов 30 числа», — сказал Шойгу.