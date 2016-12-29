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Стало известно, чем займется новый замглавы МИД РФ Антонов

Политика
С февраля 2011 года Антонов занимал должность замглавы Минобороны
Здание МИД России
Борковский Алексей Васильевич
Здание МИД России

Москва, 29 Декабря 2016, 15:14 — REGNUM  В ведении заместителя министра иностранных дел России Анатолия Антонова, назначенного на этот пост 28 декабря, будут находиться вопросы военно-политической безопасности. Об этом сообщили в департаменте информации и печати ведомства, передает RT.

«Общие вопросы военно-политической безопасности», — ответили в ведомстве на вопрос о том, какую сферу будет курировать новый замглавы МИД.

Напомним, Анатолий Антонов был назначен заместителем министра иностранных дел России указом президента Владимира Путина. С февраля 2011 года Антонов занимал должность заместителя главы Минобороны России. Еще ранее он находился на различных руководящих должностях в системе МИД.

В соответствии с другим указом президента от 28 декабря, министру иностранных дел разрешено иметь 10 заместителей, включая одного первого замминистра, одного замминистра по вопросам противодействия терроризму, одного статс-секретаря — замминистра и одного генерального директора МИДа. Также документ предусматривает существование 41 департамента по основным направлениям деятельности МИД России.

Читайте ранее в этом сюжете: Анатолий Антонов назначен замглавы МИД России

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