Вопрос о присоединении к Ярославлю нового микрорайона перенесли на 2017 год

Ярославль, , 15:13 — REGNUM Вопрос о расширении границ Ярославля вызвал споры в муниципалитете города. У проекта присоединения к областному центру нового строящегося микрорайона в Ярославском районе нашлись как противники, так и сторонники, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Речь идет о микрорайоне «Новый Ярославль», расположенном на территории Ивняковского сельского поселения Ярославского района. Как следует из описания на сайте проекта, здесь планируется возвести более 320 тыс. кв.м. жилья, общая площадь застройки составит 130 га. Кроме жилья застройщик обещает построить детские сады, школу, объекты торговли и сервиса, аптеки, спортивный комплекс, стадион, множество детских и спортивных площадок, зону рекреации «и даже небольшое озеро».

Инициаторы присоединения утверждают, что при этом городской бюджет не понесет никаких затрат. Однако депутаты в этом сомневаются. Отсутствие заключенного инвестиционного договора с застройщиком, где были бы четко прописаны обязательства и риски обеих сторон, также вызывает недоверие.

Депутат муниципалитета, заместитель председателя комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка Владимир Зубков отмечает, что члены комиссии не поддержали эту инициативу, обозначив целый ряд проблемных вопросов. В том числе депутаты выразили опасения, что присоединение новой территории обернется для города существенными расходами на инфраструктурное строительство.

«Первое: эта территория никак не граничит с городом — это, по сути, независимый островок, к которому проложена строительная дорога протяженностью в 1,6 км, причем не имеющая юридического статуса. При этом официальное ее строительство и оформление осложнено тем, что пролегает дорога по участкам, имеющим разных собственников. Второе: в микрорайоне запланирована довольно масштабная социальная инфраструктура — два садика, школа, и где взять на это средства, если застройщик вдруг откажется строить их самостоятельно? Третье: Генплан застройки не соответствует требованиям городских нормативных актов и стандартов, а между тем, в микрорайоне уже началось строительство — так за чей счет и каким образом будет проходить доработка проекта? А если он «замрет» — как уже произошло с Ченцами? И кто тогда будет решать проблемы дольщиков и нести ответственность по прочим обязательствам?» — выразил свое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Владимир Зубков.

Заместитель председателя муниципалитета Павел Дыбин, напротив, считает, что присоединение новой застроенной территории к Ярославлю позволит решить актуальные проблемы города. В частности, приобрести жилье для реализации социальных программ. Безусловно, такой же довод приводился, когда речь шла о присоединении Ченцов, отмечает Павел Дыбин. Однако в этом случае застройщик уже ведет работу и полностью берет на себя все социальные обязательства. Кроме того, застройщика поддерживает Сбербанк.

«Надо расширять город, строить новое жилье, причем не путем точечной застройки, а через освоение новых территорий. Здесь город получает возможность приобрести жилье для выполнения своих социальных обязательств по 35 тыс. рублей за кв.м. При этом застройщик обязуется самостоятельно построить всю социальную инфраструктуру и дорогу, причем в «дорожной карте» все прописано по датам и, несомненно, будет четко зафиксировано в инвестиционном соглашении. Вообще это беспрецедентный случай — застройщик грамотный, опытный берет на себя такие обязательства и, главное, огромные риски в столь непростое время. Но, опять же в плюс, гарантом его намерений выступает Сбербанк, финансирующий проект», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Павел Дыбин.

Он подчеркивает, что Совет муниципалитета решение о присоединении новой территории поддержал, но принять это решение прямо сейчас муниципалитет не может в силу процедурной проработки правовых вопросов. Однако прокуратура при поддержке депутатов настаивает на исследовании мнения горожан на этот счет. Но пока вопрос о способе учета мнения горожан не решен.

Обсуждать же вопрос о присоединении «Нового Ярославля» к городу муниципалитет будет уже в 2017 году. Первоначально его планировалось принять уже 29 декабря на внеочередном заседании, однако оно не состоялось из-за вероятного отсутствия кворума.