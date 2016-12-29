Шойгу объявил дату начала режима прекращения огня в Сирии

Гарантом прекращения огня в Сирии вместе с Россией выступает Турци

Москва, , 15:03 — REGNUM Режим прекращения огня в Сирии вступит в силу с 00:00 по местному времени (01:00 мск) 30 декабря. Об этом на встрече с президентом РФ и главой МИД РФ заявил министр обороны Сергей Шойгу.

По его словам, гарантом прекращения огня в Сирии вместе с Россией выступает Турция. «Минобороны подготовило горячую линию для поддержания взаимодействия с турецкой стороной», — сказал Шойгу.

Президент РФ Владимир Путин со своей стороны отметил, что договоренности по Сирии хрупкие, поэтому требуют особого внимания.

Читайте ранее в этом сюжете: «Договоренности о прекращении огня в Сирии являются прорывными»