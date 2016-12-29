«Договоренности о прекращении огня в Сирии являются прорывными»
Москва, 29 Декабря 2016, 15:03 — REGNUM Договоренности о прекращении огня и начале мирных переговоров являются прорывными в сирийском урегулировании. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
«Немалая заслуга в этом России, которая совместно с Турцией выступила гарантом мирного процесса. И здесь особую роль сыграли и наши военные, и наши дипломаты», — отметил парламентарий.
«Рассчитываем на конструктивный диалог, который позволит разрешить сирийский кризис политическим и демократическим путем», — заявил депутат.
Достигнуты договоренности по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Режим прекращения огня в Сирии вступит в силу с 00.00 30 декабря, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Владимир Владимирович, с вашего позволения мы тогда подтверждаем режим прекращения огня с нуля часов 30 числа», — сказал Шойгу.
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