«Договоренности о прекращении огня в Сирии являются прорывными»

В Госдуме рассчитывают на конструктивный диалог, который позволит разрешить сирийский кризис политическим и демократическим путем

Москва, , 15:03 — REGNUM Договоренности о прекращении огня и начале мирных переговоров являются прорывными в сирийском урегулировании. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Немалая заслуга в этом России, которая совместно с Турцией выступила гарантом мирного процесса. И здесь особую роль сыграли и наши военные, и наши дипломаты», — отметил парламентарий.

«Рассчитываем на конструктивный диалог, который позволит разрешить сирийский кризис политическим и демократическим путем», — заявил депутат.

Достигнуты договоренности по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Режим прекращения огня в Сирии вступит в силу с 00.00 30 декабря, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Владимир Владимирович, с вашего позволения мы тогда подтверждаем режим прекращения огня с нуля часов 30 числа», — сказал Шойгу.

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